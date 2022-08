Zorgen over Langya, nieuw virus in China dat overspringt van dier op mens

In China duikt een nieuw virus op dat zeer vermoedelijk is overgesprongen van dieren op mensen. Het Langya henipavirus (LayV) bezorgt de patiënt koorts, hoesten, smaakverlies, spierpijn en vermoeidheid. Het virus is vorige week voor het eerst geïdentificeerd in de oostelijke provincies Shandong en Henan. Er zijn tot nu toe enkele tientallen besmettingsgevallen opgespoord. Voor zover bekend zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gevallen. Onderzoekers stellen in de Chinese staatsmedia dat de besmette personen tot nu toe niet ernstig ziek zijn geworden en dat er geen reden is voor paniek.