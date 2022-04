Zorgen over inzet chemische wapens door Rusland

Het gebruik van giftige stoffen is niet onafhankelijk bevestigd. Tegenover de VRT oppert expert chemische en biologische wapens Jean-Pascal Zanders een alternatieve verklaring voor de kortademigheid. "De omstandigheden in een gevechtszone zijn sowieso toxisch. Er komen heel wat schadelijke stoffen vrij in zo'n gebied. Denk maar aan bouwmaterialen, huishoudproducten, gevaarlijke stoffen die in koelkasten en diepvriezers zitten, winkels die allerlei dingen hebben opgeslagen."