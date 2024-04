Zorgen over invasie nemen toe: China bouwt presidentieel district Taiwan na in de woestijn

De bouw van de replica begon in maart 2021 en heeft ongeveer een jaar geduurd. De Taiwanese data-analist Joseph Wen deelde het bewijs vorig week voor het eerst op sociale media. De straten lopen net als in het regeringscentrum in Taipei. In het Bo’ai-district zijn onder meer het presidentiële paleis, het hooggerechtshof, de centrale bank en het ministerie van Justitie van Taiwan gevestigd.