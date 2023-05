Zorgen over de zorg, de maatschappelijke invalshoek

Zoals veel maatschappelijke sectoren is ook de zorgsector grotendeels vermarkt. Gevolg: er wordt vooral gestuurd op kosten-baten en er wordt te weinig gekeken naar wat de samenleving behoeft en kan. De zorg dreigt daardoor steeds meer uit de pas te lopen met de prioriteit van problemen die zich voordoen.

Een bekend voorbeeld is dat mensen die acute psychische hulp nodig hebben op een wachtlijst worden geplaatst. Hierdoor moet er uiteindelijk veel meer en kostbaardere hulp verleend worden dan wanneer er meteen een interventie was gepleegd gevolgd door de meest wenselijke behandeling.

De oplossing voor dit soort problemen kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van maatschappelijke netwerken en door betere samenwerking van verschillende instanties.Voorwaarde is een laagdrempelige eerstelijnszorg waarbinnen men zelf het initiatief neemt. In de eerste lijn kan het gaan om de huisarts, tandarts, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, psycholoog, verpleegkundige, zorghulp of consulent.