Zorgen over afkalvende bestaanszekerheid van hardwerkende Nederlanders zetten de samenleving onder druk Opinie • Vandaag

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De maatregelen in de Voorjaarsnota laten zien dat van de overheid niet veel meer te verwachten valt voor burgers die in de knel zitten. Het geld is op en om partijpolitieke stokpaardjes voor de bühne van iedere afzonderlijke coalitiepartij vorm en inhoud te geven, kunnen die alleen doorgaan als er elders wordt bezuinigd.

Zo klagen oudere werknemers over het verkorten van de duur van de WW-uitkering. Omdat met een beetje pech je als hardwerkende Nederlander kort voor je pensioen de overwaarde van je eigen huis moet verzilveren om de werkloosheidsperiode te overbruggen, tot je officieel met pensioen kunt gaan. Waarbij verzilveren in veel gevallen verkoop van je huis kan betekenen en wellicht zelfs dakloosheid. Terecht dat vakbonden zich daar heel boos over maken!

Nederland is in transitie op vele terreinen van onze samenleving en het kwartje van menig transitieproces is vaak nog steeds niet gevallen bij burgers die het direct aangaat. Dat zien we bijvoorbeeld bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Waar veel pensioendeelnemers niet echt een beeld hebben van wat dat invaren feitelijk inhoudt. Anders dan het omzetten van een collectief vermogen in miljoenen individuele spaarpotjes van iedere afzonderlijke pensioendeelnemer.

De overheid is ook in transitie. Door de geopolitieke ontwikkelingen en een dreigende oorlog in Europa moet de centrale overheid heel goed kijken naar haar uitgaven binnen de afgesproken EU begrotings- en staatsschuld eisen die van toepassing zijn. Daarnaast moet de overheid keuzes maken hoe ze om moet gaan met het blijvende tekort aan personeel en een toenemende vraag naar zorg en onderwijs.

Nederlandse burgers kunnen niet snel genoeg wennen aan het nieuwe normaal dat van de centrale overheid en lagere overheden minder verwacht mag worden, door andere beleidskeuzes in overheidsbegrotingen waardoor de burgers zelf steeds meer hun eigen broek zullen moeten ophouden.