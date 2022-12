Zorgen op Bali over verbod op seks buiten het huwelijk

De draconische sekswetgeving die de conservatieve Indonesische regering wil invoeren leidt tot zorgen op het eiland Bali. De toeristensector vreest dat bezoekers het eiland links zullen laten liggen als het verbod op seks buiten het huwelijk over drie jaar van kracht wordt. Onder de voorstellen kan buitenechtelijke seks worden bestraft met een jaar gevangenisstraf.

Mensenrechtenactivisten waarschuwen dat de nieuwe regels grote gevolgen kunnen hebben voor de miljoenen stellen die ongetrouwd samenwonen in het land. De vrees bestaat dat de wetgeving zeer nadelig zal uitpakken voor LHBTQI’ers: Indonesië biedt partners van hetzelfde geslacht niet de mogelijkheid om te trouwen.

Ook toeristen en expats kunnen de dupe worden van de regelgeving. The Guardian meldt dat het seksverbod in hotels op Bali het gesprek van de dag is. Een Australiër die op het eiland samenwoont met zijn Indonesische vriendin, verklaart tegenover de krant dat hij al “een beetje zenuwachtig” wordt.