Zorgen nadat onderzoekers Wuhan op nieuw virus stuiten

Virologen van het bekende laboratorium in Wuhan zijn op een nieuwe coronavariant gestuit. Het gaat om een virus dat rondgaat onder vleermuizen. De nieuwe coronavariant is ook in staat om menselijke cellen te infecteren, schrijft NRC.

Het virus, HKU5-CoV-2 geheten, werd aangetroffen bij een dwergvleermuis in Hongkong. Hoewel er nu nog relatief veel virusdeeltjes nodig zijn om een menselijke cel binnen te dringen, moet niet worden uitgesloten dat het virus zo muteert dat een infectie van menselijke cellen in een toekomst een stuk makkelijker zal gaan, legt Bart Haagmans, viroloog in het Erasmus MC in Rotterdam, uit aan NRC.