Zorgen bij Europese Commissie over begroting van potverteerder Eelco Heinen (VVD) Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 533 keer bekeken • Bewaren

De Europese Commissie maakt zich zorgen over de Nederlandse ontwerpbegroting voor 2027. De netto-uitgaven van de Nederlandse overheid stijgen sneller dan de aanbevolen jaarlijkse maximale groeipercentages, blijkt uit een brief van de Europese Commissie.

In het verleden was Nederland vaak luidruchtig als Zuid-Europese landen zich niets aantrokken van Europese waarschuwingen over de overheidsfinanciën, maar nu Nederland zelf tekort dreigt te schieten, blijft het stil.

Wim Suyker, voormalig hoofd macro-economie bij het Centraal Planbureau (CPB), verbaast zich op Bluesky over de beperkte aandacht voor de negatieve beoordeling van de Europese Commissie. “Kan natuurlijk komen doordat het ministerie van Financiën zich niks aantrekt van de preventieve arm van de Europese begrotingsregels”, schrijft hij.

De problemen met de begroting kunnen niet los worden gezien van de opstelling van de VVD dit jaar. De rechtse partij blokkeerde deelname van PRO aan het kabinet-Jetten. Daardoor moest er een minderheidskabinet worden gevormd. Een dergelijk kabinet heeft meer moeite met het nemen van pijnlijke maatregelen (denk aan bezuinigingen, belastingverhogingen of het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek) omdat er voortdurend naar meerderheden moet worden gezocht bij de oppositie. Oppositiepartijen staan vanzelfsprekend niet vooraan om kiezers tegen de haren in te strijken als dat nodig is voor een solide begroting.

Veel partijen lijken bovendien alweer bezig met de volgende verkiezingen en zijn druk bezig met het plezieren van hun eigen achterban. Zo laat de minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) een begrotingsgat van 17,5 miljard euro ontstaan om de Nederlanders met de grootste vermogens zoveel mogelijk te ontzien.

De Europese zorgen laten opnieuw zien dat de overheidsfinanciën bij de VVD niet in veilige handen zijn.