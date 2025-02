Zorg voor kinderen verbieden, leraren criminaliseren en censuur van de wetenschap: Trumps decreten tegen transgender mensen Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 121 keer bekeken • bewaren

Trump is terug, en we kunnen niet om hem heen. In de afgelopen paar weken heeft hij in moordend tempo presidentiële decreten ondertekend en radicale plannen aangekondigd. Hij lijkt soms wild in het rond te schieten, maar hij heeft een paar glasheldere doelwitten bovenaan zijn lijstje. Een daarvan is transgender mensen. Zijn nieuwe decreten tegen trans mensen hebben extreme en verregaande gevolgen, met name voor trans mensen maar ook voor niet-trans mensen.

Ik heb op mijn eigen website een uitgebreide longread gepubliceerd met informatie over alle anti-transgender maatregelen van de regering-Trump tot nu toe, en de gevolgen daarvan. Ik raad sterk aan om dat artikel te lezen voor een volledig beeld van hoe ver Trumps anti-transgender beleid gaat, wat de gevolgen zijn, en voor linkjes naar alle relevante bronnen. Maar ik zal proberen om hier beknopt de hoogtepunten (of dieptepunten) op een rij te zetten.

Het opvallendste decreet is dat de Amerikaanse overheid het bestaan van trans mensen niet meer erkent. Hiermee probeert de regering-Trump het bestaan van trans mensen in ieder geval op papier uit te wissen. Dit heeft direct praktische gevolgen. Trans mensen kunnen bijvoorbeeld de letter in hun paspoort niet meer veranderen en eerdere wijzigingen worden teruggedraaid. In verschillende staten zijn al paspoorten ingenomen.

In het decreet draagt de regering-Trump de overheid ook op om alle verwijzingen naar trans mensen uit alle overheidscommunicatie te schrappen. Hierdoor is bijvoorbeeld informatie over de zorg en veiligheid voor trans mensen van overheidswebsites geschrapt, maar de regering-Trump gaat met dit decreet nog veel verder dan dat. Om een voorbeeld te noemen: onder druk van de regering is ook informatie over trans kinderen van de nationale website voor vermiste kinderen gehaald. Daardoor wordt het dus moeilijker om vermiste of misbruikte trans kinderen terug te vinden en te helpen. En dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Een ander decreet bevat felle maatregelen gericht op scholen. Kort gezegd verbiedt de regering-Trump scholen om trans kinderen op wat voor manier dan ook te steunen, of zelfs maar te erkennen. Onder het decreet mogen trans kinderen op school niet meer naar het toilet van hun voorkeur, ze mogen niet sporten met het sportteam dat ze willen, leraren mogen kinderen niet meer bij hun gekozen naam en voornaamwoorden noemen, en scholen mogen op geen enkele manier meer lesgeven over transgender zijn. En de lijst loopt nog door. Zo probeert de regering-Trump het onmogelijk te maken voor trans jongeren om te leven als zichzelf.

Dit decreet richt zich niet alleen tegen trans jongeren en kinderen: ook leraren worden aangevallen. In het decreet worden leraren die trans leerlingen steunen beschuldigd van “illegale” handelingen. Misdrijven dus. Ze worden zelfs impliciet beschuldigd van seksueel misbruik. Hiermee worden leraren die trans leerlingen steunen in feite gecriminaliseerd.

De regering-Trump beperkt zich ook niet tot scholen: ook wetenschappers worden aangepakt. Het decreet van eerder, waardoor de overheid alle verwijzingen naar trans mensen verwijderde, is ook van toepassing op wetenschappers die voor de overheid werken. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse versies van het RIVM. Wetenschappers worden daar nu gedwongen om alle verwijzingen naar transgender zijn uit hun onderzoeken te schrappen. Dit gaat om wetenschappelijke onderzoeken die worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften, dus dit zal ook wereldwijd gevolgen hebben. Er is geen andere omschrijving voor: de regering-Trump doet hier aan politieke censuur van de wetenschap.

De regering-Trump plaatst sowieso haar politieke agenda boven de wetenschap. Dat blijkt ook uit een van hun meest schadelijke besluiten: een de facto verbod op transgenderzorg voor jongeren. Via een decreet probeert de regering via zoveel mogelijk wegen de toegang tot transzorg voor jongeren af te snijden. De heftigste weg is door te dreigen met het stopzetten van de financiering van ziekenhuizen die trans jongeren helpen. Meerdere ziekenhuizen hebben naar aanleiding van dit decreet de zorg voor trans jongeren al stopgezet. Dit alles is ondanks het feit dat wetenschappers en medisch experts het er vrijwel universeel over eens zijn dat transgenderzorg voor jongeren niet alleen veilig, maar ook essentieel is. Heel veel kinderen en jongeren kunnen hierdoor dus niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Dit alles is gebeurd in de afgelopen paar weken, en dit was slechts het topje van de ijsberg. Ik heb het nog niet eens gehad over het verbod op trans vrouwen in de sport. Over het wetsvoorstel tegen trans kinderen in de sport dat kan leiden tot grensoverschrijdende ondervragingen. Over het stopzetten van internationale hulpprogramma’s tegen hiv. Het verbieden van boeken. Plannen voor nationale toiletverboden. Het feit dat de regering-Trump ook het bestaan van intersekse personen probeert uit te wissen. Het feit dat het Hooggerechtshof op de hand van Trump is, waardoor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ook op deze onderwerpen onzeker is. De aankondiging dat de regering-Trump rechterlijke uitspraken wil gaan negeren. De lijst loopt zo nog pagina’s door, en hij wordt nog steeds langer. Het is allemaal amper bij te houden.

Maar al deze besluiten hebben voor Amerikaanse trans mensen een directe impact op hun leven. De regering-Trump probeert hen het leven zo onmogelijk te maken. Amerikaanse lhbtqia+ mensen doen hun best om zich te verdedigen, maar dit gaat erger worden voordat het beter wordt.

En dan heb ik het alleen nog maar gehad over de VS. We moeten er ook voor waken dat deze haatvolle retoriek niet weer overwaait naar andere landen, zoals Nederland. Dat is de afgelopen jaren al wel vaker gebeurd: transhaat heeft hier vaste voet aan de grond. Partijen als NSC en SGP pleiten actief voor het inperken van de zorg voor trans jongeren. BBB spreekt al jaren over “kinderen beschermen” tegen de “genderideologie” en de “letterbak”. Geert Wilders stond op Twitter zelfs te juichen voor Trumps anti-transgender decreten. “Gezond verstand” noemt hij het.

De regering-Trump probeert een hele bevolkingsgroep hun rechten af te nemen en hun publieke bestaan uit te wissen. En om dat doel te bereiken worden niet alleen trans mensen zelf, maar ook leraren, wetenschappers en publieke instanties onderdrukt. Dat zijn de glasharde feiten. Het is niet alleen autocratisch: het is klassiek fascistisch.

Ik hoop dat mensen in Amerika én daarbuiten zich op zijn minst fundamenteel en luid tegen deze decreten gaan uitspreken. Ik snap dat er veel gebeurt, maar dit mag niet ondersneeuwen. Bijna niemand lijkt zich nu bewust te zijn van de schaal van Trumps anti-transbeleid, terwijl het benoemen toch het allerminste is wat moet gebeuren om te voorkomen dat deze fascistische onderdrukking verder normaliseert, verspreidt en nog erger wordt. Als je nu de grens nog niet trekt, wanneer dan wel?

De komende jaren gaan een sleutelmoment worden in de geschiedenis van transrechten. In Amerika, en waarschijnlijk ook wereldwijd. Maar hoe hard de regering-Trump trans mensen ook onderdrukt: ze zullen nooit verdwijnen. Trans mensen bestaan, ze hebben altijd al bestaan en ze zullen altijd blijven bestaan. Wat Trump en zijn handlangers ook zeggen.

Lees het volledige overzicht van Trumps nieuwe beleid tegen trans mensen en de gevolgen daarvan op de website van Jenny Rozema.