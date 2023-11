Zorg is alleen nog gebaat bij rigoureuze maatregelen die vertrouwen en waardering centraal stellen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Administratieve last in de zorg is voor overgroot deel gebaseerd op wantrouwen

Voor alle kiezers was het tv-debat over de zorg met uitsluitend zorgprofessionals in het Leids Universitair Medisch Centrum schokkend en soms angstaanjagend. Zij schetsten de gevolgen van het immense tekort aan medewerkers in de zorg. Vooral de verhalen over werkdruk en overbelasting van verpleegkundigen en medewerkers in de thuiszorg waren indrukwekkend.

Ons zorgstelsel is van meet af aan gebouwd op een fundament van wantrouwen. Om de wettelijk vastgelegde uitgangspunten van ons zorgsysteem, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid, te kunnen borgen zijn uitvoeringsvoorschriften gemaakt waar het wantrouwen jegens zorgprofessionals vanaf straalt.

Alle zorgprofessionals ervaren enorm veel last van voornoemde op wantrouwen gebaseerde regels, die op de werkvloer direct zichtbaar en meetbaar zijn in ruim 1/3 of meer van alle administratieve lasten die zorgprofessionals verplicht zijn na te leven.

Al jaren wordt er uitvoerig gesproken over het verminderen van de administratieve lasten maar tot nu toe doet niemand er feitelijk iets aan. In een crisissituatie waarvan al een tijd sprake is in de zorgsector moet je vooral gericht en gefocust zijn op wat je nog wel hebt. In plaats van enkel te blijven klagen en navelstaren op wat er niet meer is.

De gehele zorgsector heeft met het huidig vaststaande feit van een blijvend tekort aan personeel belang bij een verbeterslag die weinig geld kost en snel gemaakt kan worden.

Kap definitief met 30% van de regels die aantoonbaar te herleiden zijn tot wantrouwen. Dat geeft direct aan de nog werkzame zorgmedewerkers ruimte en lucht om de werkdruk te verlagen, waardoor het vertrek uit de zorg van de toch al schaarse medewerkers kan worden verlaagd. Deze ingrijpende maatregel kost weinig en levert direct veel op aan werkplezier en vertrouwen.

Het zou elke politieke partij sieren als ze deze simpele doelstelling in de zorg speerpunt maken van hun onderhandelingen na de verkiezingen over een nieuwe regering. Voor de kiezers is het belangrijk om in de komende debatten hierover van politieke partijen al uitsluitsel te kunnen krijgen.