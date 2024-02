Zorg en onderwijs dansen samen de tango van de tekorten

25 jan. 2024 - 8:51

"Leraren in het voortgezet onderwijs verdienen 6200 euro per maand gemiddeld" Nadruk op gemiddeld. Starters verdienen dat absoluut niet. Bovendien is dat bruto, niet netto. "En ook nog eens de vele vrije dagen." Onjuist, dat zit gewoon in je taken verrekend. Die extra tijd zijn docenten kwijt aan nakijken, voorbereiden, andere administratieve taken, open dagen, schoolfeesten etc etc. "Zorg daarentegen blijft ver achter, max. zit rond 4400 euro en qua belasting veel zwaarder. Ik snap echt niet dat we dat beter belonen." Het is een drogreden om beroepen te vergelijken. Iedereen zou gewoon voldoende betaald moeten krijgen, ongeacht of andere sectoren minder of meer krijgen. "De kwaliteit gaat immers niet opeens omhoog als je iedereen beter beloont." Het geeft minder stress en kan meer mensen het onderwijs in trekken. Zeker wanneer docenten met hun zelfde diploma in het bedrijfsleven of andere sectoren veel meer kunnen verdienen.