Zorg dat de zorg niet in neoliberale handen valt

‘Jokkende Jetten’ beweerde tijdens het RTL-debat dat D66 het basispakket wil openstellen voor nieuwe medicijnen en behandelingen, terwijl uit hun eigen doorrekening bij het CPB blijkt dat ze het voor de aankomende 30 jaar bevriezen. Ook heb ik het in onderstaande video over het eigen risico en waarom het cruciaal is om het te verlagen en op deze wijze stapsgewijs af te schaffen.

opinie, rob jetten, zorg, rtl-debat, eigen risico
