Zorg dat de afschuwelijke motie van Bente Becker alsnog ingetrokken wordt

Rebekka Timmer Voormalig partijvoorzitter BIJ1

Het is niemand ontgaan: deze week schoffelde Kamerlid Bente Becker als een botte boer de sierbloemen van de rechtsstaat weg. Ze diende een motie in om de ‘culturele en religieuze normen en waarden’ van Nederlanders met een migratieachtergrond te controleren.

De motie impliceert dat er ‘cultureel en religieus’ heel wat mis is bij ‘Nederlanders met migratieachtergrond’. Want alleen als je voorouders in Nederland geboren zijn, vertrouwt de VVD je normen en waarden wel. De gewelddadige relschoppers in Montfoort? Daarover zal de VVD zich niet afvragen hoe hun religieuze normen in elkaar steken. De motie is dan ook een frontale aanval op het gelijkheidsbeginsel van onze democratische rechtsstaat, zoals vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet.

Je zou denken dat er in Den Haag genoeg mensen aan de rechtsstaat (of doodgewoon fatsoen) hechten om de motie tegen te houden. Maar helaas was dat ijdele hoop. Het is dan ook woestmakend, onbegrijpelijk en zwaar kwetsend dat zoveel partijen via de stemming hebben laten zien dat zulke racistische discriminatie plaats mag hebben in Nederland. SP, NSC, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, BBB, JA21, FVD en PVV - partijen op links én rechts - kozen ervoor de motie aan een ruime meerderheid te helpen.

Een mes in vertrouwen en rechtsstaat

Van een PVV en FVD verwacht je het. Maar NSC, dat beweert te staan voor goed bestuur en bescherming van de rechtsstaat? Een SP, dat de toeslagenaffaire met alle etnische profilering van de Belastingdienst zo fel bestreed? En een CDA, dat eerst fel stelling nam tegen een extreemrechtse PVV-coalitie en zelfs het Regenboogstembusakkoord voor gelijke rechten ondertekende?

Was het vertrouwen in de politiek al laag, dan is dat nu bij veel mensen verdwenen. Bij de mensen die door deze motie tot verdachte tweederangsburgers worden gedegradeerd. Maar ook bij de rest van Nederland. Uitlegfilmpjes van de VVD waarin mevrouw Becker de slachtofferrol claimt, of het weinig reflectieve gewauwel van de SP en ChristenUnie, gaat dat niet verhelpen. Er is een gapende wond gemaakt. Er is iets geknapt bij veel mensen. Er is bewust een mes gezet in de rechtsstaat. – Er is méér nodig om dit te helen.

Dit is een politieke crisis

Hoewel Den Haag doordraait alsof het een uitverkochte avondshow is, probeerden duizenden Nederlanders via sociale media deze week op de rem te trappen. Zelfs onder NSC-stemmers, CDA'ers, SP-kiezers en ChristenUnie-leden is er veel onbegrip en onvrede over de motie.

Politici zijn er duidelijk ongemakkelijk door, maar ze realiseren zich niet ten volle wat de omvang is van het probleem. Het onderuithalen van de pilaren van de rechtsstaat stuit op zoveel weerstand, dat die weerstand reden zou moeten geven tot paniek. Er is een politieke crisis ontketend, omdat deze motie voor veel Nederlanders de druppel is om zich niet langer vertegenwoordigd te voelen door het parlement. En deze crisis wuif je niet even weg, maar moet je adresseren.

Spoeddebat de enige weg

Wat nodig is, is een spoeddebat, waarin de zorgen van veel Nederlanders worden geadresseerd. De politiek zal moeten werken om deze wond te helen. Maak duidelijk, politici, dat jullie je distantiëren van een retoriek van verdeeldheid en haat. En niet te vergeten: draai de motie van Bente Becker terug.

Al tienduizenden mensen zijn in actie gekomen tegen de motie-Becker door mijn petitie te tekenen. Deze petitie vraagt precies hierom: 1) een uitgesproken commitment van onze politici aan de culturele waarden van verbondenheid en saamhorigheid en 2) het ongedaan maken van de motie-Becker.

De petitie is niet geaffilieerd met een politieke partij, al moedig ik partijen van harte aan om het te delen. Want: hoe meer mensen het delen, hoe meer mensen we bereiken. Vooral de achterbannen van de voorstemmers.