Zoogdieren raken besmet met vogelgriepvirus, ook mensen lopen risico

Zoogdieren raken ook besmet met het vogelgriepvirus. Dat blijkt uit cijfers die Trouw heeft ingezien. Dit betekent dat ook mensen het risico lopen om het virus op te lopen. In zoogdieren kan namelijk een variant ontwikkelen waar mensen vatbaarder voor zijn. "Op termijn kan dit een risico zijn voor de mens", aldus viroloog Thijs Kuiken.

Een bunzing, een das en een otter zijn de afgelopen jaar besmet geraakt met het virus. Dit is volgens Kuiken slechts het topje van de ijsberg. "De cijfers tonen in elk geval dat een groot aantal zoogdieren vatbaar is en dat besmetting regelmatig voorkomt.’’

Hoewel het virus oorspronkelijk in de pluimvee-industrie is begonnen, worden sinds een aantal jaar ook wilde vogels besmet. Hierdoor is het moeilijk om het virus onder controle te krijgen. Zoogdieren raken op hun beurt weer besmet doordat ze besmette vogels eten.

Bij mensen ligt dit anders. "Mensen raken niet besmet door het eten van besmette dieren, maar doordat ze in aanraking komen met besmette vogels", zegt Kuiken. In Europa komt het volgens hem minder voor dan in landen als China, waar kippen levend worden verkocht op de markt en ter plaatse worden geslacht. ‘’Daar komt besmetting voor’’, aldus Kuiken.

De verspreiding van het virus kan tegengehouden worden met het vaccineren van pluimvee. Op sommige plekken wordt dat al gedaan en ook in Europa is dit het plan. "De kans dat het virus overspringt naar mensen wordt daardoor ook kleiner."