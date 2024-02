Zonnepanelen geven juist stroom als niemand er op zit te wachten Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 339 keer bekeken • bewaren

Wie erover dacht duizenden euro’s te steken in een dak vol zonnepanelen, zal zich voortaan wel driemaal bedenken.

De afgelopen vijftien jaar mochten bezitters van zonnepanelen de overtollige stroom die ze in de zomer opwekten uitruilen tegen de winterelektriciteit die wordt geleverd door het energiebedrijf. Dit heet de salderingsregeling en het is een onverdiend voordeel, vond de Tweede Kamer al. Ze stemde voor afschaffing. De kans is groot dat de Eerste Kamer daar volgende week in mee gaat. Waarom zouden de leveranciers niet gewoon de marktprijs ontvangen? In het zonnige seizoen wordt zoveel stroom aangeboden dat de prijs rond de nul euro schommelt en zelfs daaronder duikt. In de koude en donkere maanden klinkt een heel ander lied. Dan vliegt de elektriciteitsprijs juist de hoogte in en moet je aan het energiebedrijf de hoofdprijs betalen.

Wie erover dacht duizenden euro’s te steken in een dak vol zonnepanelen, zal zich voortaan wel driemaal bedenken. Als de installatie op volle toeren draait, zit niemand op elektriciteit te wachten. Als je de panelen wél nodig hebt functioneren ze minimaal wegens gebrek aan licht. Het is net een auto die alleen maar rijdt als je hem niet nodig hebt. Of een paraplu die je alleen kunt opsteken als het droog weer is.

Niet op je dak leggen. Het huis wordt er nog brandgevaarlijker van ook.

Er is nog een argument om in Nederland af te zien van zonne-energie: als de salderingsregeling wordt afgeschaft, is de terugverdientijd gemiddeld vijfendertig jaar. Dan zijn ze al lang en breed versleten en moet je opnieuw in de buidel tasten. Zo van: de hypotheek is afgelost en een week later stort je huisje wegens bouwvalligheid in elkaar. Weetje: van het begin af aan neemt het vermogen van zonnepanelen telkens een beetje af.

Tegenstanders van de salderingsregeling beweren dat daardoor de rijken stelen van de armen. De energiemaatschappijen lijden verlies door dure winterstroom tegen goedkope zomerstroom weg te strepen. Dat verlies smeren ze vervolgens over alle klanten uit. Wie géén zonnepanelen heeft, is daardoor per jaar gemiddeld €200 extra kwijt.

Dat is natuurlijk schandalig. De energiesector heeft jarenlang gedraald met investeringen en uitbreiding van de netcapaciteit. Nu “kraakt en piept” alles, zoals het heet. Het net heeft geen ruimte voor de zonnestroom maar sluit aan de andere kant nieuwe bedrijven uit van energielevering omdat men de vraag niet aan kan. Dit moet het gevolg zijn van mismanagement. Het gaat niet aan dit falen op de klanten af te wentelen.

Hoe dan ook, bij ons in Nederland zijn zonnepanelen juist productief als niemand op extra stroom zit te wachten maar ze laten het afweten als de samenleving in koude maanden om energie schreeuwt.

Het echte antwoord op dit alles bestaat natuurlijk uit decentrale systemen waarbij bezitters van zonnepanelen hun stroom eenvoudig aan de buren kunnen leveren. In het bedrijfsleven is men hier al mee bezig. Iets zegt me dat de energiereuzen – bijna allemaal werkend voor het belang van buitenlandse aandeelhouders – dit niet serieus gaan bevorderen.

Al eerder is hier geconstateerd dat de energietransitie de potentie heeft een schandaal te worden waarbij de toeslagenaffaire en die van het Groninger aardgas te samen verbleken. Deze gaffe met de zonnepanelen is dan een fraaie kers op de taart.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

