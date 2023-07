Zonder toestemming seksfilmpjes en naaktbeelden delen is voortaan een seksueel misdrijf

Misbruik van seksueel beeldmateriaal, zoals het ongewenst openbaar maken van seksfilmpjes en naaktfoto's, wordt een seksueel misdrijf. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement hiertoe van D66, ChristenUnie en SP. Het gaat om een wijziging op de Wet seksuele misdrijven, waarmee de Kamer dinsdag zoals verwacht ruim instemde. Kern van deze wet is dat seks strafbaar is zonder wederzijdse instemming.

Het is niet zo dat de maximumstraf hierdoor omhoog gaat, maar wel verbetert dit de positie van slachtoffers, onder meer omdat zij voor meer hulp in aanmerking komen. Zo worden seksuele misdrijven behandeld door speciale zedenrechercheurs en komt rechtsbijstand van een zedenadvocaat in beeld. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf hoopt daarbij dat "het predicaat (online) zedendelict een afschrikwekkende werking heeft voor potentiële daders".

De nieuwe wet breidt ook de strafbaarstelling van ongewenste seks uit. Aanranding en verkrachting is al strafbaar, maar dat geldt straks ook als een sekspartner een ernstig vermoeden had kunnen hebben dat de ander geen seks (meer) wil. Nu is dwang, bedreiging of geweld nog het uitgangspunt voor strafbaarheid. Daarnaast regelt de nieuwe wet dat online kinderlokken beter wordt aangepakt. De ChristenUnie, CDA en JA21 willen dat ook kwetsbare 16- en 17-jarigen onder de wet vallen in plaats van kinderen tot en met 15 jaar. De Kamer stemde ook in met dit amendement hiertoe.