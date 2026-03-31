Zonder immigranten komt van woningbouw en energietransitie niets terecht

De droom van de Kamermeerderheid - inclusief de coalitiepartijen - luidt als volgt: we lossen de stikstofcrisis op. Binnen afzienbare tijd komen er een miljoen woningen bij en nul migranten. Politiek Den Haag is realistisch genoeg om dit een 'streefcijfer' te noemen maar dat maakt voor de beleidslijnen niets uit.

Ondertussen gaan de timmerlieden en de metselaars massaal met pensioen. Aannemers vinden geen jongere vervangers want de bouw is in het mbo niet zo populair. Zonder immigranten - nieuwe immigranten - komt er van de bouwplannen niets terecht. In de energiesector doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Eind verleden jaar las men al koppen als 'Nieuwspudate: gebrek aan technici verhoogt energieprijzen'. Of: 'Te weinig ingenieurs: alle ballen op technische vakken in onderwijs Limburg en Brabant'.

Als politici beginnen over "alle ballen op..." of "alles op alles zetten" dan is dat - weten wij - niet meer dan kretologie. Zonder immigranten komt er zeker niets van de energietransitie terecht. Toch blijft Den Haag grossieren in hersenschimmen. En dan alleen maar om het 'AZC Nee'-volk rustig te houden.

Temidden van dit alles stelt IJzeren Heinen zich op als schatkistbewaarder en niet als minister van Financiën, de functie waarin hij is aangesteld. Je hebt dat bij verenigingen ook: penningmeesters die denken dat hun taak is te zeggen: "Er is geen geld". Dat is een verkeerde taakopvatting. Een goede penningmeester helpt mee aan een zo effectief mogelijke besteding van de beschikbare fondsen. Voor een minister van Financiën geldt dat in dubbele mate. Die beseft bovendien dat de hem toevertrouwde gelden niet volgens het principe van moeders huishoudboekje beheerd moeten worden.

De minister van Financiën beheert niet de belastinggelden maar hij zet ze in ten voordele van de burgers. Daarom trapt hij niet meteen op de rem als de overheid met geleend geld investeringen wil doen die in de toekomst op de een of andere manier worden terugverdiend. Hij zoekt dan wel naar manieren om zulke leningen uit te zetten, niet alleen bij grote kapitaalbezitters en banken maar ook bij kleine spaarders zodat die er ook iets aan kunnen overhouden.

Geld voor grote projecten is er overigens genoeg. Nederland heeft immers als lid van de Navo besloten 5% van het BBP aan defensie uit te geven. Drie en een half procent komt rechtstreeks de strijdkrachten ten goede, anderhalf procent is bestemd voor maatschappelijke investeringen die de weerbaarheid van de natie vergroten en zo leger, vloot en luchtmacht op indirecte wijze ondersteunen.

Hier kun je zeven vliegen in een klap slaan. Een eigentijdse energievoorziening is immers noodzakelijk voor onze verdediging evenals bijvoorbeeld schuilgelegenheid in de nieuwe woonwijken. En er is ook nog eens haast bij. Om dit tot stand te brengen is een actief immigratiebeleid noodzakelijk want we hebben niet de tijd te wachten tot er genoeg in Nederland woonachtige jongeren na het mbo ingeluld te zijn een technische opleiding hebben voltooid.

Overal maakt Nederland bekend welke vaklieden het nodig heeft en dat die - voor zover van buiten de Europese Unie - een verblijfsvergunning krijgen. En mensen met andere opliedingen niet. Wel timmerlieden, metselaars, elektriciens en verpleegkundigen, geen historici, boekhouders of communicatiewetenschappers. Informatie opvragen en aanmelden kan bij de Nederlandse ambassades en consulaten. Eventueel ook verduidelijkt met aantallen. Dit jaar heeft Nederland zoveel geschoolde bouwvakkers nodig. Dat wordt nogal een omslag. En ook nog eens met een aanzwellende energiecrisis. Dat wordt ff wennen. Maar het huidige beleid met zoveel nadruk op het stressen van asielzoekers, is de dood in de pot.

Waar hebben ze het eigenlijk over in Den Haag. Denken ze dat we van lotje getikt zijn? Nou ja, een heleboel Nederlanders zijn dat ook. Anders zouden ze hun lot niet verbinden met politieke ondernemers van wie het verdienmodel is gebaseerd op het aanwijzen van zondebokken, in plaats van oplossingen voor urgente problemen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open bliijven en Friesland zo´n schandalige compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

