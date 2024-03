Zo'n extraparlementair kabinet is voor de democratie een levensgevaarlijk experiment Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 397 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken de Haagse ontwikkelingen en natuurlijk gaat het dan over de formatie. De goed ingevoerde duider Kee, die vorige week al voorspelde dat er vaart in zou komen, zet uiteen dat Kim Putters er in geslaagd is de vier beoogde regeringspartijen twee dagen met elkaar aan tafel te laten praten. “Er zijn best wel duidelijke afspraken gemaakt. De rechtstatelijkheid is afgedicht en er is afgesproken dat er financieel geen gekke dingen mogen.” Kee stelt dat Putters komt met het voorstel voor een extraparlementair kabinet en noemt dat “spannend”.

Van Jole daartegen spreekt van een levensgevaarlijk experiment. “Het land verkeert in crisis. Het vertrouwen in democratie en overheid neemt af. Veel mensen hebben op een ultrarechtse partij gestemd zonder dat ze de gevolgen daarvan beseffen. En dan ga je nu met een kabinetsvorm komen waarvan zelfs politici en experts niet weten wat die precies inhoudt? Veel kiezers zullen gewoon niet snappen wat er gebeurt. Het verzwakt de democratie en de geschiedenis leert dat ultrarechts precies daar op uit is.”

Dan gaat het ook nog even over het politieke gekrakeel rond de demonstratie tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Herzog bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Kee vertelt dat verscheidene partijen de wet willen veranderen om zo’n protest onmogelijk te maken. Opvallend was ook dat premier Rutte het opnam voor burgemeester Halsema maar Yesilgöz niet als minister van Justitie.

Van Jole: “Dat kan ze ook niet want dan zou de hypocrisie duidelijk worden. Als er demonstranten vervolgd worden wegens antisemitisme dan gebeurt dat op grond van artikel 137c van het wetboek van strafrecht. Wie is de beruchtste overtreder van die wet? Geert Wilders. Hij is er voor veroordeeld en wilde die wet in 2016 nog afschaffen, met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. De wet die in 1934 is aangescherpt om joden en andere bevolkingsgroepen te beschermen. Yesilgöz zit met hem te onderhandelen over de vorming van een ultrarechtse regering.”

Volgens Van Jole zouden de partijen moeten eisen dat Wilders schuld bekent. “Anders heeft hij nog steeds geen respect voor de rechtsstaat.”