"Er is geen term die zo vaak wordt misbruikt als woke", zegt Lisa Loeb in de Nieuws BV. "Paniek zaaien is makkelijker dan problemen aanpakken. Zolang we het hebben over de gevaren van regenboogvlaggen in de klas, hoeven we niet te praten over de toeslagenaffaire, het woningtekort of toenemende armoede."