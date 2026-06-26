Zolang mijn vader Abderrahman heet, is het Dima Maghreb Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 2456 keer bekeken • Bewaren

Charifa Zemouri Wetenschapper infectieziekten en volksgezondheid Persoon volgen

Vandaag begint de Grote Nationale Integratietoets, speciaal voor de 400.000 Marokkanen in Nederland. Vraag 1: ben je voor Nederland of Marokko wanneer ze dinsdag tegen elkaar spelen? Als je met Marokko antwoordt, ben je gezakt voor je toets en moet je met de eerstvolgende vlucht terug naar Istanbul.

Dit gaat niet over voetbal. Het gaat over een land dat nooit geleerd heeft om te gaan met wie net even anders is, en dat al eeuwen niet kan, lang voordat de eerste Marokkaan ook maar één voet aan wal zette. Nederland heeft al eeuwen moeite met de pluriformiteit die het onder zijn eigen witte christenen rijk was. Je hoorde je te bevinden in de gemeente, op de werkplaats, op school, in de kerk en in het bed van je eigen denominatie. O wee als je verkeerd stemde of met een katholiek trouwde. Zie hoe de Volendammers, als een van de weinige katholieke gemeenschappen boven de rivieren, zich met hand en tand staande hielden in Noord-Holland. Zie hoe de SGP haar zuil tot op de dag van vandaag predikt als de enige echte waarheid, met links als de nieuwe duivel. Of check hoe half Nederland tegen zichzelf liegt dat het én seculier én joods-christelijk is. Dit conflict is niet van vroeger. Dit zit in het DNA van het land, als ik het Nederlandse populistische jargon mag hanteren.

Dus als Nederland al niet met zijn eigen interne diversiteit om kan gaan, als het zijn eigen mensen al eeuwenlang de hel in demoniseert en zelfs buren voor een paar knaken verraadde aan de Duitsers, hoe wil je dan dat het begrijpt dat je als Mocro voor Marokko juicht? Hoe wil je dat men snapt dat het geen voorwaarde is voor Nederlanderschap wanneer ik mij geen tatta voel en liever dat rode dan dat oranje shirt draag? Dat kan de resterende grijze massa van Johan, Wierd, Rafael en Geert niet verwerken.

De Grote Nationale Integratietoets eindigt niet na de wedstrijd van dinsdag. Deze leg je als Marokkaan af tot na je dood. Hoezo heb je een uitvaartverzekering in Marokko? Je komt toch uit Nederland, waarom niet hier begraven? Maar laten we ons hier wél begraven, dan is er meteen weer een politieke crisis omtrent islamitische begraafplaatsen. No way dat een politicus over mijn graf heen pist voor zijn zetelgewin. Wees dus gerust: ik heb mijn enkeltje in de kist met Royal Air Maroc direction Tetouan al geregeld.

Noem me wat je wil, maar zolang mijn vader Abderrahman heet, ben ik voor Marokko. Dat zegt helemaal niets over mijn 'loyaliteit', mijn Nederlanderschap, mijn rechten of de vraag of ik hier wel mag leven. Houd die hele integratietoets dus maar bij je. Laat mij gerust zakken bij vraag 1. Laat de rest zich flink opwinden over Marokkanen die uitkomen voor Marokko, het shirt van Al Montakhab dragen en helemaal over de zeik gaan over dit stuk.

Eerlijk gezegd: ik geniet wel van die tirades. Vraag jezelf alleen eens af wat Lidewij, Wierd, Johan en Geert zonder Marokkanen zouden zijn? Geen Marokkaan om op te wijzen en geen ketter om tegen af te zetten. Wat blijft er dan over van hun dagbesteding, hun politieke agenda, hun bestaansrecht en verdienmodel?

Want ook voor hen geldt: Dima Maghreb.