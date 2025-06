Zolang Israël zich onkwetsbaar voelt achter de Iron Dome, kiest het nooit voor vrede Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 296 keer bekeken • bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur

Israël is níet het land dat van alle kanten wordt bedreigd. Maar Israël is wél het land dat continu ánderen bedreigt; landen in de West-Aziatische regio, VN-organisaties, haar critici over de hele wereld.

Het is de Iron Dome die Israël in staat stelt haar ‘forever wars’ te voeren. Met de Iron Dome voelt Israël zich machtig. Het fungeert als de toverdrank van Druïde Panoramix uit Asterix en Obelix.

Had de vernietiging van het Palestijnse leven, cultuur en historie ooit plaats gevonden zonder Iron Dome? Zou de terroristische pieperaanslag in Libanon zonder dit ‘verdedigingswapen’ ooit zijn gepleegd? En waren de Israëlische burgers de afgelopen week zonder Iron Dome ook om het leven gekomen?

Het waarschijnlijke antwoord op al deze vragen is NEE.

Israël zou nooit Iran hebben aangevallen als het niet over de Iron Dome had beschikt. Zonder dit wapen had Israël vorige week de wereldvrede niet in gevaar gebracht.

En zonder Iron Dome kan Israël ertoe worden aangezet te kiezen voor vrede in plaats van oorlog. Als Israël zichzelf niet meer vollédig kan beschermen, zal het eindelijk inzien dat veiligheid alleen kan worden gegarandeerd door een vredesregeling met de Palestijnen. Een tweestatenoplossing - maar bij voorkeur een binationale staat Israël/Palestina - komt alleen in zicht wanneer Israël zich niet meer machtig voelt.

Pas dán gaan de racistische Israëlische leiders begrijpen dat een vreedzaam samenleven op basis van gelijke rechten voor álle huidige inwoners van historisch Palestina - jood, moslim, christen en zij die zich anders identificeren - in Israëls eigenbelang is.

Zolang Israël zich superieur waant, blijft het horrormisdaden tegen het Palestijnse volk plegen. Zolang Israël wordt beschermd door de Iron Dome blijft het landen in de regio aanvallen. Zolang Israël zich onkwetsbaar voelt, kiest het nooit voor vrede.

Niet GroenLinks-PvdA is met hun gisteren bekend geworden standpunt radicaal, maar de meerderheid van de Tweede Kamer die Israël blijft steunen in haar ‘forever wars’ is radicaal.