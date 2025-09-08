Zolang er slachthuizen zijn, is er oorlog Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 132 keer bekeken • bewaren

Arabella Burgers Dierenarts, initiatiefnemer Caring Vets

Door: Arabella Burgers en Anne Hanssen

Als dierenartsen weten wij uit eigen ervaring hoe groot het lijden is dat dieren in de intensieve veehouderij ondergaan. Dieren die nooit het daglicht zien, die gefokt zijn en lichamelijke ingrepen ondergaan voor een onnatuurlijk snelle groei of hoge productie. Die behandeld worden als productiemiddelen in plaats van als levende, voelende wezens. Dit systeem veroorzaakt niet alleen ernstig dierenleed, maar legt ook een zware last op milieu, klimaat en volksgezondheid.

De veehouderij is de grootste gebruiker van landbouwgrond ter wereld. De helft van al het bewoonbare land op aarde is inmiddels bestemd voor landbouw, en maar liefst 77% daarvan wordt ingezet voor het houden van vee of voor de productie van hun voer. Toch levert dit uiterst inefficiënte systeem slechts 18% van de wereldwijde calorieën en 37% van het eiwit. Het is dé motor achter ontbossing, verlies van biodiversiteit en het verdwijnen van leefgebieden van wilde dieren.

Ook in Nederland wordt landbouwgrond grotendeels gebruikt voor veevoer in plaats van voedsel voor mensen. Daarmee verspillen we kostbare ruimte en moeten we basisvoedsel, zoals broodtarwe, uit het buitenland importeren.

De intensieve veehouderij vormt daarnaast een directe bedreiging voor onze eigen gezondheid. Het grootschalige gebruik van antibiotica bij dieren draagt bijvoorbeeld bij aan antibioticaresistentie, een serieus volksgezondheidsprobleem. Het risico op het ontstaan van zoönoses (ziektes die van dier op mens overgaan), zoals varkens- en vogelgriep, is groot.

In Nederland komen verder jaarlijks tienduizenden slachtoffers om het leven bij stalbranden, in 2022 meer dan 130.000 dieren. Deze tragedies zijn geen uitzonderingen, maar een structureel gevolg van een systeem waarin winst vele malen belangrijker is dan een dierenleven.

Daarbij is de intensieve veehouderij een van de grootste veroorzakers van de stikstofcrisis, die natuurgebieden verwoest en andere maatschappelijke sectoren, zoals woningbouw en infrastructuur, blokkeert. De gevolgen zijn voelbaar voor iedereen: schone lucht, waterkwaliteit en leefomgeving staan onder druk.

Een ander voorbeeld waarin korte termijn economische belangen boven gezondheid en milieu worden gesteld is de sierteelt: het grootschalige gebruik van pesticiden in deze sector is gelinkt aan ernstige gezondheidsproblemen zoals Parkinson bij boeren en omwonenden, en heeft bovendien schadelijke effecten op de natuur, waaronder het afnemen van insectenpopulaties, verontreiniging van bodem en water, en verlies van biodiversiteit.

Wij hebben ons al vaker hierover uitgesproken, als dierenartsen en als oprichters en oud-bestuursleden van Caring Vets. Nu hebben wij besloten nog een stap te zetten en ons voor Vrede Voor Dieren verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer. Wij willen een einde maken aan een landbouwmodel dat dieren reduceert tot productie-eenheden en ons opzadelt met ernstig dierenleed, mestoverschotten, gezondheidsrisico’s en een landbouw die wereldwijd een van de grootste aanjagers is van de klimaatcrisis. In plaats daarvan pleiten we voor een omslag naar een plantaardig en klimaatvriendelijk georiënteerd voedselsysteem. En waar beter dan bij Vrede voor Dieren. Zoals Tolstoi zei: “As long as there are slaughterhouses, there will be war.”

Wij kiezen voor een diervriendelijke, duurzame en gezonde toekomst. Voor de dieren. Voor de planeet. Voor onze kinderen.

