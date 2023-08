Zogenaamde burgerwacht Ter Apel neemt recht in eigen hand, maar hoe ver mag je als burger gaan?

11 aug. 2023 - 15:11

Het vastbinden gast in dit geval waarschijnlijk te ver. Alleen bij gevaar zou dat toegestaan kunnen worden. Maar zowel aanhouden als vasthouden in afwachting van de politie mag gewoon. Gebeurt dagelijks met winkeldieven. Worden ook vastgehouden in een kantoortje in afwachting van de politie. Heeft niets met eigenrichting te maken.