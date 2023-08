Zoenende vrouwen mishandeld in Amsterdam: 'Voordat ik het wist lag ik bloedend op de grond' Nieuws • 23-11-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Twee zoenende vrouwen zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangevallen door een groep jongens in Amsterdam, dat meldt het Parool . De Braziliaanse Denise Kelm Soares (31) en de Spaanse filmmaakster Iso Luengo (24) waren beiden in Amsterdam voor het International Documentary Filmfestival Amsterdam (Idfa). Luengo won woensdag een prijs voor haar korte film I Am.

Na een feestje in Club Nyx in de Reguliersdwarsstraat liepen de vrouwen tegen 4 uur naar buiten, zoenend en pratend, toen ze uit het niets aangevallen werden door een groepje jongens:

Voordat ik het wist lag ik bloedend op de grond. Ze riepen iets, maar ik verstond het niet. Verder kan ik me niet zoveel herinneren. Het waren twee of drie jongens, en ze waren in elk geval heel jong.

Soares werd in haar gezicht geslagen en viel op de grond. Luengo werd in haar buik geschopt. Ze probeerde nog achter de daders aan te rennen, maar werd uitgelachen. Vervolgens namen ze een taxi naar het ziekenhuis, waar Soares een scan kreeg om te onderzoeken of ze een hersenschudding had. De vrouwen hebben aangifte gedaan.

Soares is aangeslagen door de aanval:

Ik durf niet meer ’s nachts over straat. Thuis is er veel geweld tegen queers, in Amsterdam was ik juist heel ontspannen. Ik dacht dat dit soort dingen hier niet gebeuren. Ik heb nog een bezoek aan onder andere Brussel en Wenen gepland, maar het liefst wil ik naar huis.

De politie vraagt eventuele getuigen om zich te melden.