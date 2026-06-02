Zodra het gaat over mensen die afhankelijk zijn van een uitkering moet er ineens keihard worden gesneden Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 454 keer bekeken • Bewaren

Hanneke Goede Fractievoorzitter SP Fryslân Persoon volgen

Beste meneer Brekelmans, Beste Ruben,

De berichten van de afgelopen dagen laten zien hoe ongelooflijk ver je van de werkelijkheid afstaat. Volgens jouw VVD is 6,5 miljard euro bezuinigen op de sociale zekerheid geen probleem. We halen er immers "maar een paar procent af".

En technisch gezien heb je gelijk. Die 6,5 miljard is ongeveer vijf procent van de totale uitgaven aan sociale zekerheid. Maar juist dat maakt je uitspraak zo pijnlijk. Want alleen iemand die nooit heeft hoeven leven van een laag- of minimuminkomen kan denken dat vijf procent minder voor mensen die het financieel minder ruim hebben een detail is.

Voor iemand met een goed salaris is vijf procent misschien een keer minder uit eten gaan. Voor iemand die nu al moet puzzelen om de huur, boodschappen en energierekening te betalen, kan vijf procent het verschil zijn tussen rondkomen en tekortkomen.

Het verschil tussen vers fruit voor de kinderen of opnieuw kiezen voor de noodles van Rob Jetten. Het verschil tussen een kapotte wasmachine vervangen of hopen dat hij nog een maand meegaat.

Dat zijn geen percentages op een begroting. Dat zijn mensenlevens.

Maar je lijkt dat niet te zien. Je leeft in een Haagse bubbel waar miljarden over tafel schuiven alsof het Monopolygeld is. Een bubbel waarin wordt gesproken over "een paar procent", terwijl honderdduizenden mensen wakker liggen van een rekening van nog geen vijftig euro.

Het wrange is dat juist de overheid de afgelopen jaren miljoenen uitgaf aan luxe die voor gewone Nederlanders ondenkbaar is. Alleen al aan privévluchten werd bijna twee miljoen euro uitgegeven. Defensie, het ministerie waar JIJ minister was, maakte daar volop gebruik van.

Blijkbaar zijn miljoenen voor privévluchten geen probleem.

Blijkbaar zijn miljarden voor belastingvoordelen voor grote bedrijven bespreekbaar.

Blijkbaar is er altijd geld voor hogere defensie-uitgaven.

Maar zodra het gaat over mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, een arbeidsongeschiktheidsregeling, een toeslag of andere vormen van sociale zekerheid, dan moet er ineens keihard gesneden worden. Dan wordt bestaanszekerheid weggezet als een kostenpost.

Dat laat precies zien waar de prioriteiten van de VVD liggen.

Je zegt dat de sociale zekerheid niet wordt afgebroken. Maar als je 6,5 miljard euro weghaalt bij mensen die nu al nauwelijks rondkomen, dan breek je wel degelijk iets af. Misschien niet op papier. Misschien niet in een Haagse presentatie vol grafieken. Maar wel in de levens van mensen.

De VVD praat graag over verantwoordelijkheid nemen. Misschien wordt het tijd dat ze verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun eigen beleid.



"Maar een paar procent" is een uitspraak van iemand die armoede alleen kent uit rapporten, niet uit het echte leven. Van iemand die zo ver van de werkelijkheid afstaat dat hij niet meer begrijpt dat een paar procent minder inkomen voor veel mensen betekent dat er simpelweg geen geld meer is voor eten, kleding, de energierekening of schoolreis. Dat verschil laat zien hoe groot de afstand is tussen de Haagse politiek en de mensen die straks de rekening krijgen.