Zo ziet een nieuw Trump-presidentschap eruit: Surveillance van zwangere vrouwen, Taiwan vogelvrij verklaard

Als het aan Donald Trump ligt mogen zwangere vrouwen worden gemonitord door de staat om te voorkomen dat ze een abortus laten plegen. Dat heeft de oud-president gezegd in een interview met Time Magazine over een eventueel volgende ambtstermijn. Hoewel Trump in een keur aan rechtszaken verwikkeld is, leidt hij in veel peilingen met een kleine marge ten opzichte van zijn rivaal en huidige president Joe Biden en is de kans aanzienlijk dat hij de verkiezingen van dit jaar wint.

Eerder al had Trump in een interview gezegd dat hij op zijn eerste dag als nieuwe president een dictator zou zijn om zo de instituties te omzeilen en zijn eigen gewenste maatregelen door te drukken. In het interview met Time windt hij geen doekjes om wat dat zoal zal inhouden.

Zo zegt Trump dat hij direct een speciaal aanklager zal aanstellen om achter Joe Biden en diens familie aan te gaan. Trump beschuldigt Biden al tijden van corruptie en allerhande criminaliteit, zonder dat hier ooit ook maar enig bewijs voor is geleverd. De Republikeinse partij, inmiddels vooral nog een MAGA-vehikel, probeerde zelfs een afzettingsprocedure tegen Biden in gang te zetten maar ook zij wisten geen enkel bewijs te leveren voor hun beschuldigingen. Trump zegt in het interview dat hij achter Biden aan zal gaan, tenzij het hooggerechtshof hem immuniteit verleent voor zijn eigen gepleegde misdaden, waar overigens wel voldoende bewijs voor is. Momenteel buigt het hof zich over die vraag. Gezien de vele rechtszaken die Trump boven het hoofd hangen is het voor hem absoluut noodzakelijk dat hij die immuniteit krijgt.

Trump zegt ook de ruim 800 mensen die zijn veroordeeld wegens de terreuraanslag op het Capitool op 6 januari 2021 gratie te verlenen. Trump blijft de extremisten vrijheidsstrijders en gijzelaars noemen. Hij is van plan ze allemaal direct na zijn beëdiging vrij te laten. Daarnaast wil hij het ministerie van Justitie volledig opnieuw inrichten met Trump-getrouwen. Volgens Trump moet het ministerie iedereen vervolgen waar Trump naar wijst, zo niet, dan zal hij de procureur-generaal ontslaan en een nieuwe aanstellen die wel doet wat hij zegt.

Dat Trumps woorden niet lichtzinnig opgevat moeten worden, blijkt wel uit de geschiedenis. Tijdens de campagne voor zijn eerste presidentschap beloofde hij het Roe vs. Wade-precedent te schrappen dat vrouwen recht gaf op een abortus. Dat is exact wat er gebeurde, met als gevolg dat veel Republikeinse staten inmiddels draconische anti-abortuswetgeving hebben ingesteld. Volgens Trump mogen die staten als hij opnieuw president is, zwangere vrouwen monitoren om te voorkomen dat ze toch een abortus laten plegen, bijvoorbeeld in een Democratische staat. Daarnaast zet hij de poorten wijd open voor de extreem-conservatieve tak van de Republikeinse partij die in een nieuw wetsvoorstel bepleit dat het abortusverbod ingaat “op het moment van bevruchting”. Ook het via de post versturen en ontvangen van abortuspillen moet strafbaar worden.

Zoals het een goed dictator betaamt, zal Trump in zijn nieuwe termijn ook direct de repressie opvoeren. Zo wil hij de Nationale Garde uitbreiden en inzetten voor ordehandhaving in de steden. Zonder het expliciet te zeggen, doelt hij daarmee op het onderdrukken van hem onwelgevallige geluiden. Zo stuurde hij in zijn eerste termijn de nationale garde al naar bijvoorbeeld Portland om Black Lives Matter-protesten tegen politiegeweld de kop in te drukken.

Trump wil de Nationale Garde ook inzetten om immigranten op te pakken. De oud-president zegt direct vanaf het begin van zijn nieuwe termijn te willen beginnen met massadeportaties. Zo wil hij meer troepen langs de grens, wil mensen direct deporteren en wil hij grote kampen bouwen om migranten in op te sluiten die niet dezelfde dag nog de grens over gezet kunnen worden. Ook zegt Trump het leger te willen inzetten voor het geval de politie en Nationale Garde het werk niet aankunnen. Op de vraag of daarmee geen wet wordt overtreden die zegt dat het leger niet tegen de bevolking mag worden ingezet, zegt hij: ‘Dit zijn geen burgers.’

Voor het buitenland belooft een nieuw Trump-presidentschap eveneens weinig goeds. De verwachting is dat hij direct weer uit het Parijs-akkoord zal stappen dat is opgesteld om de opwarming van de aarde te beperken. Dat deed hij ook al in zijn eerste termijn, waarna Biden na zijn beëdiging weer toetrad. Ook heeft Trump al herhaaldelijk gedreigd NAVO-landen die niet genoeg bijdragen, niet te steunen. Dat zegt hij nu weer en het is niet uitgesloten dat Trump de NAVO zelfs helemaal verlaat. Trump dreigt ook specifiek landen met een einde aan de Amerikaanse steun. Zo zegt hij alle Amerikaanse militairen weg te willen halen uit Zuid-Korea, waarmee een belangrijke barrière tussen dat land en de grillen van noorderbuur Kim Jong-un wegvalt.