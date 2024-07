Zo ziek is de cultuur bij X: directeur Twitter Frankrijk liket berichten van pest-account na verzoek om verwijdering

Twee weken geleden tikte de Europese Commissie X op de vingers omdat het sociale-mediabedrijf zich niet aan de regels houdt . Zo misleidt X gebruikers door blauwe vinkjes te geven aan iedereen die daarvoor wil betalen. Op die manier kunnen oplichters de indruk wekken dat hun nep-account van een beroemdheid, bedrijf of overheidsinstelling ‘echt’ is.

Sandrine Rousseau, een prominent Frans Kamerlid namens de groene partij, weet wat de gevolgen kunnen zijn van nep-accounts. Via een account onder haar naam wordt ze al tijden lastiggevallen. Toen ze daarover aan de bel trok bij de directeur van Twitter Frankrijk, greep die niet in. In plaats daarvan begon de directeur de berichten van het nepaccount te liken, zo vertelt Rousseau bij Radio France.