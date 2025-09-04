Zo zag je Terschelling nog nooit, op safari

In deze aflevering van Maar Natuurlijk gaat Raïsha Zeegelaar op safari op Terschelling. Samen met natuurgids Isa trekt ze door duinen, polders en cranberryvelden. Het doel? De spectaculaire bruine kiekendief spotten! Maar deze safari op Terschelling draait om veel meer dan één vogel. Het eiland barst van het leven: konijnen schieten weg tussen het helmgras, hazen sprinten door de valleien, reeën verschijnen stilletjes aan de bosrand en hoog in de lucht cirkelt een bruine kiekendief. Dit is safari op Terschelling zoals je het nog nooit zag.