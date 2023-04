Zo zag deze man eruit die dertigduizend jaar geleden in het huidige Egypte leefde

Een team van Braziliaanse onderzoekers heeft met grote zekerheid kunnen vaststellen hoe een man die zo’n 35.000 jaar geleden in het gebied dat nu Egypte is leefde, eruitzag. Om zover te komen zijn tientallen digitale beelden van de opgravingen samengevoegd.

Het nagenoeg intacte skelet van de man werd in 1980 ontdekt in de Nijlvallei, op de archeologische site van Nazlet Khater 2. De onderzoekers vermoeden dat de man tussen de 17 en 29 jaar oud is geweest, en zo’n 1,60 tot 1,65 meter lang. Het gaat om een van de oudste voorbeelden van een homo sapiens, de moderne mens.