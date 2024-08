Freek de Looze speelde een grote rol in de vakbeweging in de 60'er, 70'er en 80'er jaren, vooral in de staking bij Hoogovens in 1973. Een conflict dat de geschiedenis in zou gaan als een fundamentele doorbraak in de arbeidsverhoudingen in ons land. Deze documentaire gaat over het leven van Freek, de Tweede Wereldoorlog, liefde en strijd.