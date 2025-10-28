BNNVARA Logo
Zo woke is de PVV

Opinie
  •  
Vandaag
  •  
  •  
  •  
fleur agema in pauw en de wit

De PVV wil niet “extreemrechts” genoemd worden. Dat zei Fleur Agema zondag in Pauw & De Wit. Groepsleider Wilders en Kamervoorzitter Martin Bosma maken hier ook steeds een punt van.

Het verbaast mij. Niet alleen omdat het tegen alle wetenschappelijke consensus ingaat, maar vooral omdat het zo ontzettend woke is. En daar is de PVV toch op tegen?

Maar prima, Fleur, Geert en Martin, zeg het me maar: met welke pronouns willen jullie je dan identificeren?

