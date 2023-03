Zo wit ziet het er in de kamers van de macht echt uit

7 aug. 2020 - 15:53

Stirner zegt niet dat het ego moet opgaan in het geheel. Wel zeggen mensen als hij en ik ( individueel anarchisten ) het gaat om het ego, maar het ego staat niet op zichzelf. Je hebt altijd andere mensen nodig. We leven niet in een bubbel. Je hebt vrienden, vriendinnen, collega's etc nodig, om je egoisme te bestendigen. Snap je wat ik bedoel ? Dat is dan 'the union of egoists' zoals hij dat noemde. Dus, we hebben wel solidariteit nodig, maar dat hebben we nodig om ons individualisme te funderen. Het is niet zo dat Stirner zegt : ga mensen pijn doen. Nee, want ook dat zou niet in je eigen voordeel zijn, als je er goed over nadenkt. Stirner word dan wel als links gezien, want hij lachte kapitalisme uit en het liberale idee van 'rechten'. Hij zegt : je hebt geen rechten, de wereld gaat over macht. Ben ik met hem eens. Recht is heet gebakken lucht. ( dat is ook een beetje Nietzsche aan hem ) Het feit dat Stirner zo hard ageert tegen kapitalisme, maakt hem duidelijk niet rechts. En Stirner kan een beetje gezien worden als de meer prominente bednekers van individueel anarchisme. Althans, hij ga de aanzet Marx en hij kende elkaar, btw. Marx vond hem heel interessant en heeft veel op hem gereageerd. Uiteraard was Marx het niet met hem eens, maar hij respecteerde hem wel. Leuk dat je meer over Stirner gaat lezen Maar, ik wil er wel wat bij zeggen. Zijn werk is het moeilijkste werk binnen het anarchisme, omdat het gewoon heel technische Hegeliaanse filosofie is. Binnen het individueel anarchisme heb je Emile Armand en Albert Libertad, die al veel toegankelijker zijn. Ik zou elders beginnen, als ik jou was Proudhon is ook toegankelijker. Ik zou met een van hen beginnen. Aart