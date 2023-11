Zo wil de VVD de drukte in Ter Apel oplossen

6 nov. 2023 - 12:21

Ik heb het een beetje helemaal gehad met die VVD Ze hebben alleen maar brokken gemaakt en ze blijven maar zo'n arrogante, belerende, hooghartige houding hebben Hun verkiezingsprogramma bestaat uit vage kreten, waar je alle kanten mee op kan gaan. Maar geen enkele serieuze analyse, geen enkele diepgang Het is nu echt tijd voor iets nieuws. Die neoliberale waanzin hebben we lang genoeg uitgeprobeerd en het is afgelopen, het werkt niet. We hebben ze een kans gegeven en het lukte ze niet om er iets zinvols mee te doen