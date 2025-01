De feestelijke decemberdagen liggen officieel achter ons, wat betekent dat de meest verschrikkelijke maand van het jaar is aangebroken: januari. Het is koud en nat, net als in december, maar dan zonder vrolijke verlichting. De lente is ver weg, de zomer nog veel verder weg. Je wordt geconfronteerd met goede voornemens die gedoemd zijn te falen, van jezelf of van anderen. En om een toch al dramatische maand nog erger te maken: er komt geen einde aan.