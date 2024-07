Zo werd bunq-klant Elfie Tromp het slachtoffer van criminelen

Druktemaker Elfie Tromp heeft een rekening bij bunq voor haar kleine theaterstichting, zodat ze haar band en technicus kan betalen. “Meer dan twee maanden lang kunnen wij niet bij onze rekening. Bij een normale bank loop je dan naar binnen, vraag je of ze het op kunnen lossen, maar bij bunq moet je een chatbot om hulp smeken, wiens enige eindantwoord is: ‘Hey, je kunt ook nog een rekening bij ons openen. Have a great day’. Na schier oneindige mail- en chatsessies klik je op de zoveelste mail die vraagt om je te identificeren en dan lukt het criminelen via hun perfect lijkende bunq-mail wat jou al maanden niet lukt: inloggen.”