Zo solliciteer je naar een ministerspost in het kabinet van Wilders Opinie • Vandaag

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU)

Uitgelekte brief aan formateur Van Zwol (waarschijnlijk fictief): Over het centrale probleem W. zijn we het eens!

Waarde Amice, beste Richard,

Dank voor het plezierige gesprek dat ik als kandidaat-minister met je mocht hebben, afgelopen zaterdag. We spraken af dat we het onderhoud vertrouwelijk zouden houden, vandaar deze brief in je brievenbus.

Ik wil beginnen om opnieuw mijn waardering uit te spreken voor je optreden tijdens de voorbije informatie: de vier verschillende partijen op één lijn brengen en het onmogelijk maken van het premierschap door W. Meesterwerk! Ik weet het: O. legde een blokkade aan maar deze had ook opgeruimd kunnen worden. Is niet gebeurd. Chapeau!

Je vroeg of het Hoofdlijnenakkoord voor mij als PvdA-lid geen belemmering vormt. En dat zelfs royement zich aandient vanuit de partij als ik toetreed tot het nieuwe kabinet. Ik gaf je als reactie dat ikzelf geen problemen zie maar dat ik daar nog graag even op terug zou willen komen. Bij deze dan. In de media kunnen we lezen dat het akkoord broddelwerk is en dat het vol tegenstellingen zit: iets beslist willen regelen maar wel de EU vragen om een toestemming. Hoe verzin je het…

Ik trek me de kwalificatie ‘extreem-rechts’ ook niet persoonlijk aan. De individuele ministers gaan het verschil maken. Een voornemen dat ik serieus neem ook al heb je nog niet aangegeven welke post jij voor mij in gedachten hebt. Je weet dat ik opteer voor Cultuur & Landbouw. (Ik zal je nog enkele van mijn publicaties over cultureel ondernemerschap en mijn programma Stad zoekt Boer toezenden.)

Tijdens ons vertrouwelijke gesprek hebben we lang stil gestaan bij – wat ik noem – het verschijnsel W. We wisten al snel dat we elkaar konden vinden op het volgende. W. slaat internationaal een pleefiguur, zal al zijn tijd moeten besteden om de vrijwilligers in zijn eenpersoonspartij bij de les te houden. Greep op de PVV-ministers heeft hij niet want zij nemen een zelfstandige positie in. Het zijn voornamelijk uitgerangeerde politici uit de VVD en het CDA en PvdA-figuren zoals ik: minister worden om een hoger doel te dienen. Ook heeft Nederland te maken met een duaal verschijnsel. W. als milde akkoord-partner en W. als schreeuwende internetgebruiker. Twee totaal verschillende personages en een bron van (opnieuw) conflicten.

En dan mijn hoger doel. Ik wil mij als minister geheel richten op de periode na dit kabinet. Of het valt na een half jaar (journalistiek wensdenken) of ze zingen de rit van vier jaar (bijna) uit. Hoe dan ook, na de val van het nieuwe kabinet moeten we er alles (in politieke zin) aan doen dat W. en zijn partij geen wederopstanding krijgen. Nederland zullen we na deze turbulentie weer op orde moeten krijgen.

Dat kan omdat ik achter de schermen zal werken aan een parlementair gesteund crisiskabinet waarvoor ik ook voor jou een plaats zal inruimen. Met jouw kwaliteiten op bijvoorbeeld Algemene Zaken hebben we sowieso een voorsprong op de concurrentie. Mijn vervallen PvdA-lidmaatschap zal worden ingetrokken als men mijn uiteindelijke doel weet te waarderen; de partij zal mij weer partijgenootschappelijk in de armen sluiten. Ik zal van mijn kant graag de achterstallige contributie betalen.

Kortom: ik doe mee met het beoogde kabinet, voer mijn eigen beleid uit in nauw overleg met de gehele Kamer. Uiteraard laat ik me niet openlijk uit over W. hoezeer hij mij ook op internet met de grond gelijk maakt. En sla toe als de kansen zich keren.

Ik wens je sterkte met de formatie. Weet dat je te allen tijde mij kunt bellen.

Giep

PS: Inderdaad over P. als kandidaat voor het premierschap kunnen we kort zijn. Zo’n premier heeft gezien zijn Telegraaf-ego totaal geen gezag. Maar ook formeel: het onderzoek naar zijn miljoenen achter een onsmakelijke patentzaak maakt het niet mogelijk om onbeschadigd op het bordes te staan. Mocht jij hem toch (moeten?) aanwijzen dan is dat voor mij weer een rode lijn en trek ik mijn bereidheid in.

Sorry Richard, maar uiteindelijk heb ik ook zo m’n principes.