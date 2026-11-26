Zo roep je de opkomst van het nieuwe nationaal-socialisme in Nederland een halt toe Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 502 keer bekeken • Bewaren

De echo van de Zembla-documentaire over de neonazi´s in Nederland verklinkt niet. In talkshows en op sociale media blijven allerlei weldenkenden discussiëren over wat deze samenleving nu moet doen. En hoe je dit verschijnsel moet interpreteren. Daar loopt een affaire rond het begrip remigratie op in. Een groot deel van de politiek ervaart dit woord als een eufemisme voor deportatie en wil het daarom schrappen uit een wet van de vorige eeuw die beoogt oudere buitenlandse werknemers een steuntje in de rug te geven als zij in het moederland van hun pensioen willen genieten. De rechterzijde komt er fel tegen op. Telegraaf-agitator Wierd Duk beweert dat het niet aan de overheid is het woord remigratie of welke andere term dan ook te verbieden. Dat is onzin. Dat wil niemand. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een wet herformuleren omdat bepaalde termen tegenwoordig een andere gevoelswaarde hebben dan vroeger. Een beetje wat met het n-woord gebeurd is.

Wierd Duk is dus iemand die graag het woord remigratie in de mond wil nemen ondanks de kwaadaardige betekenis die het inmiddels heeft gekregen. Dat is en blijft zijn goed recht. Aan de andere kant kwalificeert hij zichzelf. Hij plaatst zich in een politieke stroming waarin zich ook de neonazi´s uit de Zembla reportage bewegen. Ze hebben hun eigen karakter en aanpak maar ze horen wel bij de beweging. Zij trainen immers voor straks als de deportaties werkelijkheid worden. Zij zijn de elite. Zij zullen straks de massa achter zich aansleuren. Zij zullen de meelopers hún richting wijzen. En er zullen genoeg meelopers zijn. Dat heeft de vorige keer bewezen. Om maar te zwijgen over de wegkijkers. Of – als het zo ver is – de groeiende populariteit van gezegdes als "Mijn naam is haas. Ik weet van niets".

De neonazi´s met hun kooigevechten zijn een extreme uiting van een veel bredere beweging. Die kent vele uiteenlopende verhalen maar ze zijn wezenlijk gelijksoortig. Wij zijn slachtoffers van anderen die ons land zijn binnengekomen, niet om het op te bouwen maar om het over te nemen en zoveel mogelijk van ons te profiteren. Het zijn parasieten en terwijl wij worden uitgezogen komt een omvolking tot stand. Er bestaan verschillende theorieën over hoe dat proces wordt gestuurd. Veel mensen denken dat 'de islam' erachter zit. Steeds meer veld wint de idee dat er een wereldwijde elite is die het blanke ras liever vervangen ziet door docielere rassen. Daarom sturen zij bewust aan op omvolking. Rob Jetten is dan bijvoorbeeld een vooruitgeschoven pion van deze elite. Wie maken deze elite dan uit? Dat kunnen Saoedische prinsen zijn, de Moslim Broederschap, joodse bankiers of leden van een eeuwenoud geheim netwerk zoals de illuminati. Hoe dan ook, er is een elite aan de macht die het ware, het gezonde, het oorspronkelijke, het blanke volk al dan niet bewust naar de ondergang leidt.

Je kunt deze beweging, die inmiddels een derde van de Tweede Kamer heeft veroverd en een paar miljoen harten van Nederlandse burgers, niet tot andere gedachten brengen. Hun drogbeelden hebben de kracht van een geloof. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het congres van het FvD in Den Bosch. Er kwamen vijfduizend van de meer dan zeventigduizend leden opdagen. Er heersten de sfeer en het enthousiasme van een christelijke opwekkingsdag. Men kwam bijeen om de eigen bekering te vieren en hosanna´s aan te heffen op de geopenbaarde waarheid.

Het enige dat werkt, is een consequente bestrijding, het stellen van grenzen, het laten horen van een donderend 'Nee'. Het heeft geen zin om een beetje mee te buigen en bijvoorbeeld te zeggen dat we toch maar mooi een lekker deportatiecentrum in Rwanda hebben geopend om die buitenlanders een poepie te laten ruiken. Dat werkt niet. Dat is contraproductief. Dat brengt de aanhangers van extreemrechtse partijen alleen maar tot de overtuiging dat de andere parrtijen en de elite zelf weten, dat ze ongelijk hebben. Anders namen ze zulke maatregelen niet.

Elke politicus die zegt dat de stroom asielzoekers moet worden ingedamd en die andere waterstaatkundige termen gebruikt, ondersteunt daarmee Geert Wilders, Lidewij Vos en Joost Eerdmans. Wij moeten erkennen dat er een frontlijn dwars door de Nederlanders loopt met aan de ene kant democratie en beschaving en aan de andere kant dictatuur en barbarij. Van alle partijen en groeperingen aan de uiterste rechterzijde is momenteel het Forum voor Democratie het gevaarlijkst want dat is, zoals gezegd, een massabeweging met de kenmerken van een sekte, die bovendien steeds meer kenmerken krijgt van een staat in een staat. Het Forum is in veel opzichten ook nog eens een werktuig van Rusland omdat het ideologisch gezien erg veel gemeen heeft met Poetin en zijn trawanten.

De democratische partijen en media moeten het aandurven een strijd aan te gaan op levensbeschouwelijk vlak. Daarbij gaat het nadrukkelijk ook om de eigen aanhang. Die moet zo stevig mogelijk in de ideologische schoenen staan en ten diepste overtuigd zijn van het gevaar dat Nederland bedreigt. Het gaat erom mensen immuun te maken voor de totalitaire verleiding van extreemrechts. De enige juiste strategie is: tot hier en niet verder. Daarna terug.

Nogmaals: meepraten, elementen uit het programma van deze vijanden van Nederland al dan niet afgezwakt overnemen, dat werkt voor geen meter.

De democratische partijen, media en organisaties spreken hun eigen taal en hebben hun eigen oplossingen. Dit betekent dat een paar miljoen mensen hun stem voor niks hebben uitgebracht. Dat is heel democratisch. Zij stemden op partijen die op geen enkele manier toegang krijgen tot het bestuur in Nederland. Dat wisten die kiezers van tevoren. Wij in Nederland stellen ons vaak gerust met de bewering, dat zulke mensen geen racisten zijn laat staan racisten maar dat zij zich zorgen maken over de woningnood, de zorg, de pensioenen, de staat van het onderwijs en de immigratie. Lulkoek. Die stemmers weten precies waar ze voor kiezen: een beleid van uitsluiting en deportatie. Dáárom stemmen zij op Wilders, Baudet e tutti quanti. Ze worden gemotiveerd door rancune en wraakzucht.

Eerste stap: wapen je tegen deze rancune en wraakzucht. Maak je klaar voor een lange strijd. Geef niet op. Anders is het over een aantal jaren gedaan met het Nederland zoals dat in een proces van eeuwen vorm heeft gekregen, ongeveer vanaf het moment dat Willem van Oranje en zijn aanhangers de eerste stappen zetten naar de onafhankelijkheid en een samenleving die tolerantie en gewetensvrijheid tot centrale waarde maakte.

Die zijn nog nooit zo bedreigd geweest. Vergis je daar niet in. En maak niet de fout die neonazistische clubs als een geïsoleerd verschijnsel te zien. Ze zijn onderdeel van een veel bredere beweging. Zonder die beweging konden zij niet tot wasdom komen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen net zo min als dat rond het UWV en de affaire van het Groninger aardgas

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: Poetin, Xi, Trump.