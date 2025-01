Zo mooi ziet geluid eruit

Spectaculaire video over wetenschap versus muziek ... de uitspraak 'sluit je ogen en geniet van de muziek' gaat voor deze muziek niet op... deze muziek moet je zien

‘Alle experimenten in deze video zijn echt’. Zo begint ‘Cymatics: Science Vs. Music’. Die waarschuwing is maar goed ook, anders zou je waarschijnlijk niet geloven wat je ziet.

Cymatics is een natuurkundige term voor de studie van de zichtbare effecten van geluid en trillingen. Muzikant Nigel Stanford maakte er gebruik van voor een nieuwe video. Hij paste een aantal wetenschappelijke experimenten toe in combinatie met muziek om het effect van geluidsgolven te laten zien. En dat effect is op z’n zachtst gezegd spectaculair. Een paar korrels zout, een straaltje water, wat zandkorrels, alles verandert in een kunstwerk door de trillingen van de muziek. Het nummer is onderdeel van zijn nieuwe album ‘ Solar Echos ‘ van de muzikant. Op zijn website staat een ‘ behind the scenes ‘ over hoe de muziekvideo is gemaakt.