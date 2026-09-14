Door: Danielle Twardy-Duisters (lector Creatief en Circulair Ondernemen), Jol Stoffers (lector Employability), Eric Mantelaers (lector Future-proof Auditor), Martijn Zoet, (lector Future-proof Financial), Richard Martina (lector Innovatief Ondernemen), Eric van de Luijtgaarden (lector Preventive Law) en Pauline van Dorssen (lector Regie op Inzetbaarheid)
Het Nederlandse mkb staat voor grote transitieopgaven die de kern van de bedrijfsvoering raken. Vanuit het kenniscentrum Toekomstbestendig Bedrijfsleven van Zuyd Hogeschool zien wij daarbij drie belangrijke knelpunten.
Ten eerste beschikken bedrijven en afgestudeerden nog onvoldoende over digitale vaardigheden en digitaal denkvermogen. Ten tweede is de bedrijfsvoering vaak sterk gericht op financieel rendement, terwijl de uitdagingen van deze tijd vragen om meervoudige waardecreatie. Ten derde worden complexe vraagstukken nog te vaak vanuit afzonderlijke disciplines benaderd, terwijl juist een interdisciplinaire aanpak nodig is.
Deze drie knelpunten hangen nauw met elkaar samen. Het zijn zogeheten wicked problems: complexe vraagstukken waarvoor geen eenvoudige of eenduidige oplossing bestaat. Wat is er nodig om hierin stappen te zetten? Hieronder bespreken we de drie knelpunten, koppelen we ze aan concrete oplossingsrichtingen en sluiten we af met een advies aan de regering.
Digitale ontwikkeling vraagt om meer dan kennis van AI
Het eerste knelpunt is het tekort aan digitale vaardigheden en digitaal denkvermogen. Digitalisering en het werken met data veranderen bedrijfsprocessen in vrijwel elke sector fundamenteel. Daarbij gaat momenteel veel aandacht uit naar AI, waarbij in de praktijk vaak gedoeld wordt op chatbots. Maar de digitale transitie is veel breder. Belangrijk is dat bedrijven en professionals het gehele proces en met name de beslissingsondersteunende technologie doorgronden. Dat betekent verder kijken dan de huidige chatbot-hype en aandacht hebben voor het bredere palet aan AI-technologieën, zoals supervised machine learning, unsupervised machine learning en neurale netwerken.
Veel mkb-bedrijven weten nog onvoldoende hoe zij digitalisering optimaal kunnen benutten en hun digitale weerbaarheid kunnen vergroten. Daardoor zijn zij minder goed in staat om te vernieuwen en in te spelen op veranderende behoeften van consumenten en andere ontwikkelingen in de markt.
Ook bij afgestudeerden van het hoger economisch onderwijs zien we een uitdaging. Zij beschikken nog niet altijd over de brede, interdisciplinaire digitale vaardigheden waar de arbeidsmarkt om vraagt. Bovendien brengt digitalisering juridische, sociale en ethische vraagstukken met zich mee. Die krijgen nog niet vanzelfsprekend een plaats in bedrijfsprocessen. Daardoor ontbreken bijvoorbeeld preventieve juridische oplossingen in werkprocessen die een verantwoorde digitale transitie ondersteunen.
Van financieel rendement naar meervoudige waarde
Een tweede knelpunt is de sterke nadruk op financieel rendement. Voor een toekomstbestendig bedrijfsleven is een bredere blik op waarde nodig: financiële resultaten blijven belangrijk maar moeten worden verbonden met maatschappelijke en menselijke waarde. Nieuwe waardesystemen en -modellen die economische en maatschappelijke waarde combineren, zijn nog onvoldoende ingebed in onderwijs en bedrijfspraktijk. Hierdoor blijven ethische, institutionele en juridische vraagstukken rond bredere welvaart regelmatig onderbelicht.
Studenten en professionals moeten leren werken vanuit verschillende vormen van waarde: niet alleen financieel, maar ook menselijk, sociaal, ecologisch en intellectueel-organisatorisch. Dat is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een breder en inclusiever welvaartsmodel. De duurzaamheids- en klimaatopgaven laten bij uitstek zien waarom zo’n bredere kijk op waarde nodig is.
Complexe problemen passen niet binnen één vakgebied
Het derde knelpunt is de versnipperde, disciplinegebonden aanpak van complexe bedrijfsvraagstukken. De grote economische en maatschappelijke uitdagingen voor zowel het mkb als grotere ondernemingen zijn vrijwel altijd interdisciplinair van aard. Ze vragen bijvoorbeeld tegelijkertijd om kennis van employability, recht, marketing en finance.
Toch zijn onderzoek en onderwijs vaak nog vanuit afzonderlijke disciplines georganiseerd. Juist bij wicked problems werkt dat beperkend. Door hun complexiteit laten deze vraagstukken zich niet goed oplossen binnen de traditionele grenzen van één vakgebied.
Oplossing 1: Maak digitaal denken onderdeel van iedere opleiding
Om het eerste knelpunt aan te pakken, moet digitalisering structureel worden geïntegreerd in het onderwijs. Digitale vaardigheden en kritisch digitaal denken horen thuis in alle opleidingen van het domein Business en Recht, en idealiter ook daarbuiten.
Het onderwijs wordt nu al verrijkt met modules over data, de digitale platformeconomie en ethische en juridische vraagstukken rond digitalisering en de gevolgen daarvan. Studenten leren daardoor niet alleen te ondernemen, maar ook hoe zij technologie kunnen inzetten en dat maatschappelijk verantwoord kunnen doen.
Ook praktijkgerichte trainingen voor professionals in het mkb zijn van belang. Daarbij verdient employability blijvende aandacht. Professionals moeten zich gedurende hun hele loopbaan kunnen blijven ontwikkelen en aanpassen aan nieuwe technologieën, werkprocessen en andere competentie-eisen. Dat maakt niet alleen medewerkers, maar ook organisaties wendbaarder en toekomstbestendiger.
Oplossing 2: Leer ondernemers sturen op meerdere vormen van waarde
Voor het tweede knelpunt is het nodig nieuwe waardesystemen te ontwikkelen en toe te passen in onderwijs en bedrijfspraktijk. Onderzoek naar inclusieve en ethisch verantwoorde waardesystemen kan rechtstreeks worden vertaald naar het onderwijs.
Zo bereiden we studenten voor op een manier van ondernemen waarbij verschillende vormen van waarde naast elkaar staan. Financiële prestaties worden verbonden met maatschappelijke, ecologische en menselijke waarde. Die bredere blik hebben toekomstige professionals nodig om duurzame keuzes te maken.
Oplossing 3: Doorbreek grenzen tussen disciplines en organisaties
Het derde knelpunt vraagt om meer interdisciplinaire en integrale samenwerking. Onderzoekers uit verschillende lectoraten en vakgebieden kunnen rond concrete vraagstukken samenwerkingsverbanden vormen, zoals dat nu al op verschillende plekken gebeurt.
Die samenwerking kan verder worden versterkt door structureel overleg tussen lectoren, het delen van netwerken en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoeksprojecten. Ook het bundelen van communicatie, financiële middelen en personele inzet kan helpen om deze samenwerking te professionaliseren.
Bedrijven en (semi-)publieke instellingen moeten daarbij nauw betrokken zijn. Zo ontstaat een continue uitwisseling van kennis en ervaring. Dit systeem- en netwerkdenken is noodzakelijk om complexe vraagstukken niet in afzonderlijke onderdelen maar in samenhang aan te pakken.
Ons advies aan de regering: investeer in drie samenhangende veranderingen
Een toekomstbestendig bedrijfsleven ontstaat niet met één maatregel. Ons advies aan de regering bestaat daarom uit drie samenhangende stappen.
Maak allereerst digitale vaardigheden en digitaal denken structureel onderdeel van de landelijke onderwijsstandaarden voor het hoger economisch onderwijs. Kijk daarbij verder dan de huidige aandacht voor chatbots en richt het onderwijs op een breed begrip van digitalisering, data en beslissingsondersteunende technologie.
Stimuleer daarnaast de ontwikkeling en toepassing van inclusieve waardesystemen waarin financiële, maatschappelijke, ecologische en menselijke waarde met elkaar worden verbonden.
Faciliteer en financier ten slotte interdisciplinair praktijkgericht onderzoek waarin complexe maatschappelijke en economische vraagstukken integraal worden aangepakt, in plaats van langs de grenzen van afzonderlijke disciplines. Erken daarbij dat deze vraagstukken niet alleen regionaal, maar landelijk relevant zijn.
Hogescholen en hun kenniscentra kunnen hierin een belangrijke verbindende rol spelen. Zij brengen onderwijs, onderzoek en partners bij elkaar en kunnen nieuwe inzichten vertalen naar toepassingen in de praktijk.
Wie het Nederlandse bedrijfsleven toekomstbestendig wil maken, moet daarom investeren in meer dan technologie alleen. Digitaal vermogen, meervoudige waardecreatie en interdisciplinaire samenwerking moeten hand in hand gaan. Daarmee versterken we niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook de samenleving waarvan het bedrijfsleven deel uitmaakt.
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Dit artikel verscheen eerder op de website van Zuyd Hogeschool