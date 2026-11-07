Zo maak je digitaal noodpakket, voor als internet straks overal uitvalt Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 189 keer bekeken • Bewaren

"We willen niet doen aan doemdenken, maar wat als grote delen van het internet er morgen uit liggen. We zijn er zo aan gewend; zou het leven zelf dan misschien ook stilvallen? Daarom: een digitaal noodpakket, voor de tijd na het internet. Of tot het weer terug is."

Het VPRO-programma Bureau Buitenland heeft onderzocht hoe Europa een speelbal kan worden als de VS en China een handelsoorlog gaan voeren over AI. Zo kan bijvoorbeeld Nederland meegesleept worden als we weigeren de handel met China te staken. Amerikaanse bedrijven kunnen dan op last van Washington hun diensten staken. Zoals nu al bijvoorbeeld medewerkers van het Internationaal Strafhof is overkomen, die van de ene dag onder niet meer bij hun mail konden, merkten dat hun credit cards niet meer werkten, et cetera.

Het digitaal noodpakket bestaat uit allerlei voorzieningen die je kunt downloaden en offline gebruiken. Daarnaast is het handig om allerlei gegevens vast analoog vast te leggen, denk bijvoorbeeld aan het printen van belangrijke telefoonnumers en adressen. Maar ook spelletjes, zoals Pong. Het is immers duidelijk dat veel mensen zich in eerste instantie dood gaan vervelen als ze geen internet meer hebben.

Informatierechtexpert Ot van Daalen legde in het programma Spijkers met Koppen uit dat Europa de reeds aanwezige Chinese en Amerikaasne apparaten zelf zal moeten gaan hacken om er de controle over terug te krijgen.

Vanaf zondagochtend is bij de NPO 'De week dat niks meer werkt' te streamen. Als internet het doet.