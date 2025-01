Zo kunnen we ons teweerstellen tegen Trumps PR-machine Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT

De tweede regering-Trump is nog niet begonnen en we zitten nu al in hetzelfde ritme als tijdens zijn vorige regering. De vorige begon met zijn claim dat hij een muur zou bouwen en dat Mexico ervoor zou betalen. Beide is natuurlijk niet gebeurd. Nu roept Trump iets over Groenland en iedereen schrijft en leest erover. Hij stuurt zijn zoon erheen voor een PR-tripje en iedereen schrijft erover. Als de kritiek te groot wordt schrijft Trump snel een ander controversieel berichtje en iedereen duikt erop. En terwijl de discussie nog woedt komt de volgende controversiële tweet en iedereen duikt daar weer op. Als Trump het even niet weet schopt Elon Musk ergens tegenaan en iedereen schrijft erover. Ze wekken de indruk echte plannen te hebben, maar voor een plan is de uitvoering te vaag.

Achter Trump blijft een spoor van beledigde landen en mensen achter, vage niet uitgewerkte of zelfs onuitvoerbare ideeën en mensen met het idee dat hij veel heeft gedaan maar die eigenlijk niet goed kunnen benoemen wat dat dan is. Trumps eerste presidentschap was de grootste mislukking die ooit door goede PR recht is gepraat. Voor absurd rijke Amerikanen zoals hij zelf is een niet functionerende overheid een goede overheid. En tot wanhoop gebrachte mensen zijn eenvoudig te manipuleren. Achter iedere dictator staan immers grote groepen kansloze handlangers.

Trump is 4 jaar president geweest en er is weinig wat we niet over hem weten. Alles gaat over PR, in zijn fictieve PR-wereld is alles geweldig maar in de echte wereld bereikt hij erg weinig. Zijn sterkste wapen is een vrije commerciële pers die, of ze nu willen of niet, als zijn megafoon werkt. Die megafoon dwingt anderen om op zijn hersenspinsels te reageren. Wie herinnert zich nog zijn bromance met Kim Jong Un, het moorddadige dictatortje van Noord-Korea, die nu zijn soldaten naar Europa stuurt om Oekraïners te vermoorden? Zijn gesprekken achter gesloten deuren met Putin, die hem daar vertelde dat hij Oekraïne zou aanvallen, wat Trump er niet van weerhield om Oekraïne te chanteren met wapenhulp. Het worden 4 jaren waar kranten van gaan smullen, maar het is een soort van spel met echte slachtoffers. Mensen waar hij niets om geeft.

Natuurlijk gaat er vrede komen in Oekraïne. Oekraïne houdt deze oorlog niet lang meer vol. Ze begonnen mede door Trumps houding met een achterstand, Trumps aanhang heeft op cruciale momenten wapensteun aan Oekraïne onthouden en Putin heeft zijn hoop gevestigd op Trump. Want ook Rusland is aan het einde van zijn latijn. Om de helft van Oekraïne te veroveren zal Putin het hele Russische en Noord-Koreaanse leger erdoor moeten draaien. Hij rekent op de ijdele Trump om voor een PR-momentje voor hem een vrede te sluiten die hij kan verkopen als overwinning. Ik gok dat de eisen zich niet beperken tot het afstaan van grote delen van Oekraïne. Ook toetreding tot de NAVO, waar Trump toch al niets mee heeft, en toetreding tot de EU, idem, zal op de agenda staan. Waarschijnlijk zal Oekraïne er zeer gehavend uitkomen en Trump verkoopt het als een glorieuze overwinning.

Daarnaast gaat Trump overal ruzies beginnen omdat het rijkste land ter wereld “oneerlijk” wordt behandeld. Niet de inwoners van Gaza worden benadeeld, of de Oekraïners, Libanezen of Afghanen, ook niet de Malinezen of Noord-Koreanen, maar de Amerikanen worden door iedereen bedrogen. De Canadezen moeten deel worden van dat bedrogen volk en de Groenlanders ook. Dat extreemrechts Amerika Denemarken toch al eerder op de korrel had, komt alleen maar goed uit. De Chinezen zijn de grote bedriegers, en de linkse pers en de Europeanen en iedereen die Woke is. Rechtse Amerikanen en Europeanen smullen er van ook al kan niet 1 een echt argument bedenken waarom dat zo is. Steen verslaat de schaar. PR verslaat werkelijkheid. Er is geen medicijn voor naïviteit.

Europa doet er goed aan om zijn eigen koers te varen. Feiten zijn de basis voor dingen die er wel toe doen en om tot goede oplossingen voor problemen te komen. PR doet niets voor wie dan ook. Beantwoord Trumps sancties met gelijke sancties, sta pal voor de Denen. Werk de dissidenten uit de unie want die hebben genoeg vernield. Haal stapje voor stapje industrie terug naar Europa. Bouw de eigen defensie op, bij voorkeur met Europese wapens. Glimlach vriendelijk, zeg ja, doe nee. Kom met lekker lege complimenten bij weer een wilde proefballon: “wat is het toch een energieke man!”, “zijn ideeën zijn echt spectaculair!”, “poe, zo snel kunnen wij Europeanen niet denken”, “Brrrrrriljant”, “jullie Amerikanen zijn zo gelukkig met dit genie”.

Zoek daarnaast een influencer die terug kan schoppen. Putin heeft dat soort mensen en Trump heeft Musk en Fox News. Roep op tot onderhandelingen met New York en Californië om tot de EU toe te treden. Ze passen toch al niet bij de VS en moeten weer 4 jaar vernedering door ultra-religieuzen ondergaan. Het is voor de veiligheid want er komt anders een burgeroorlog in de VS die de veiligheid van Europa ondermijnt. Bovendien hebben EU-leden wel goed onderwijs, medische zorg voor armen, wegen zonder gaten en een overheid die om alle burgers geeft. En de rijken betalen een eerlijk deel van de belasting. Claim Puerto Rico, dat is toch bijna Caraïbische Europa en essentieel voor de veiligheid van de regio. Alexandria Ocasio-Cortez past prima bij de centrumrechtse (LOL) vleugel van het Europese parlement. Je kunt die oranje baby zo lekker terug trollen.