Zo kan het ook: Denemarken schaft btw op boeken af om ontlezing tegen te gaan

De Deense regering wil de btw op boeken afschaffen om zo de ontlezing tegen te gaan. Cultuurminister Jakob Engel-Schmidt hoopt dat daardoor meer mensen boeken gaan kopen en dus meer lezen. Dat meldt ANP.
"We moeten er alles aan doen om deze leescrisis op te lossen die helaas de afgelopen jaren is verergerd", aldus Engel-Schmidt. Een recent onderwijsrapport stelde vast dat 24 procent van de Deense vijftienjarigen geen simpele tekst kan begrijpen. Dat is 4 procentpunt hoger dan tien jaar geleden.
Denemarken heeft nu nog een van de hoogste btw-percentages op boeken van Europa: 25 procent. Om dat helemaal af te schaffen gaat naar schatting 330 miljoen Deense kronen per jaar kosten (44 miljoen euro).
In Nederland geldt een btw-tarief van 9 procent op boeken. Het extreemrechtse demissionaire kabinet was van plan de btw op cultuur, waaronder behalve boeken en kranten ook musea, te verhogen naar 21 procent. Dat leverde een storm van protest op van zowel de oppositie als de samenleving en in de Eerste Kamer wist het rampkabinet-Wilders geen meerderheid te vinden. Uiteindelijk sneuvelde het plan en dat is maar goed ook. Sinds 2015 daalt ook in Nederland de leesvaardigheid in hoog tempo. Eén op de drie 15-jarige leerlingen in Nederland heeft inmiddels een onvoldoende leesvaardigheid.
Meer over:actueel, denemarken, ontlezing
