De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Zo is de meest geflopte klimaatconferentie ooit toch nog geslaagd Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 99 keer bekeken • Bewaren

Nico Kussendrager Geograaf en journalist Persoon volgen

Nu sinds het einde van de klimaattop de CO₂-uitstoot weer met 400 miljoen ton is vermeerderd (meer dan 100 miljoen per dag) en de toeristen weer bezit hebben genomen van Antalya wordt het tijd de balans op te maken.

Media hebben het over de meest geflopte klimaatconferentie ooit. Het is voor het eerst dat geen enkel akkoord is gesloten. Tijdens de onderhandelingen ontstond een diepe tegenstelling tussen progressieve landen en olieproducerende landen zoals Saudi-Arabië en Rusland.

De Europese Unie kreeg kritiek omdat zij wel wil dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt verminderd, maar niet wil bijdragen aan landen die al veel last hebben van klimaatverandering. Extra tegenstrijdig omdat Europa historisch gezien veel broeikasgassen heeft uitgestoten en daardoor medeverantwoordelijk is voor de huidige klimaatproblemen.

China is een van de grootste veroorzakers van CO₂-uitstoot én een van de belangrijkste leveranciers van oplossingen voor de energietransitie. De klimaattransitie kan niet slagen zonder China.

De vraag is of zulke grootschalige klimaattoppen nog wel zin hebben. Internationaal overleg blijft noodzakelijk, omdat klimaatverandering geen landsgrenzen kent. Maar geopolitieke belangen en economische verschillen maken gezamenlijke afspraken steeds moeilijker.

Een mogelijkheid na de klimaattop in Antalya is om niet langer uitsluitend te vertrouwen op het bereiken van een wereldwijd akkoord tussen alle bijna tweehonderd deelnemende landen, maar in te zetten op coalities van gelijkgezinde en ambitieuze landen.

Binnen dergelijke coalities kunnen landen op concrete onderwerpen sneller afspraken maken, gezamenlijke ambities formuleren en deze ook daadwerkelijk in beleid en uitvoering omzetten. Zo kan vooruitgang worden geboekt op terreinen waar mondiale consensus moeilijk of voorlopig niet haalbaar is.

Nederland kan hierin een aanjagende en verbindende rol spelen. In Antalya heeft minister Stientje van Veldhoven samen met Tuvalu en Ierland het initiatief genomen om de Santa Marta-coalitie om te zetten in concrete nationale actie. Dertig landen hebben toegezegd nationale routekaarten op te stellen voor de transitie weg van fossiele brandstoffen. Daarmee is buiten de formele VN-onderhandelingen een concrete coalitie ontstaan van landen die gezamenlijk werk willen maken van de afbouw van hun afhankelijkheid van olie, gas en kolen.

Voor Europa is de uitdaging na ‘Antalya’ economisch, technologisch en politiek sterker worden. Dat betekent investeren in een concurrerende duurzame industrie, minder afhankelijk worden van Chinese technologie en grondstoffen en samenwerken met landen die concrete klimaatresultaten willen boeken.

Natiestaten

Niet alle klimaatafspraken hoeven via natiestaten te verlopen. Steden en regio's kunnen rechtstreeks samenwerken aan elektrisch openbaar vervoer, woningisolatie, warmtenetten, minder autoverkeer, groene stadsontwikkeling en klimaatbestendige infrastructuur. Internationale netwerken zoals C40 Cities en ICLEI bieden hiervoor al mogelijkheden.

Ook kan digitaal overleg een alternatief zijn voor een deel van de fysieke bijeenkomsten. Dat bespaart kosten en vliegbewegingen. Oxfam meldde dat meer dan 150 privéjets de klimaattop bezochten, met een geschatte uitstoot van bijna 1.200 ton CO₂.

Als ‘mislukt Antalya’ aanleiding is deze mogelijkheden op zijn minst te onderzoeken is de top toch nog geslaagd.