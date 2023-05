‘Zo gewonnen zo geronnen’ kan ook opgaan voor proteststemmen BBB • Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 495 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Onder de kiezers van de partij van Caroline van der Plas BBB zitten veel proteststemmers die om uiteenlopende redenen het huidige kabinet Rutte IV beu zijn. Onder die tegenstemmers is de populatie van gewone burgers die geen boer zijn, groot. De sympathie van die groep kiezers voor de acties en standpunten van boeren neemt ongetwijfeld af vanwege harde ingenomen standpunten over de viering van 4 mei in Nederland.

Niet alleen over het weigeren van sommige boeren om op 4 mei het blauw-wit-rood van de Nederlandse vlag als protestsymbool, om te zetten in rood-wit-blauw zoals de vlag behoort te hangen. Als symbool van eenheid. Maar ook door de opmerkingen van de leider van BBB over het niet welkom zijn van de Oekraïense president Zelensky in Nederland op onze Nationale Herdenkingsdag, die jaarlijks op 4 mei wordt gehouden.

Voornoemde standpunten vallen niet goed bij veel burger-proteststemmers en wellicht ook enkele boeren die onder de proteststemmers kunnen worden gerekend. Vanuit het partijbelang van BBB om kiezers vast te kunnen houden zijn beide hiervoor genoemde standpunten ronduit als slecht te kwalificeren. Die standpunten polariseren en raken aan gevoeligheden in de samenleving waar de BBB alleen maar kiezers door kan kwijtraken.

Virtueel de grootste partij van Nederland zijn wil nog niet zeggen dat alle ondoordachte standpunten ook door alle stemmers op BBB worden gedeeld. Zeker niet als een groot deel van die kiezers proteststemmers zijn tegen de huidige regering.

Hoe gepolariseerd de Nederlandse samenleving ook is anno 2023, er zijn nog steeds zaken die ons verbinden en waar een grote meerderheid van de Nederlanders hetzelfde over denkt en politieke verschillen overbrugd. De rood-wit-blauwe Nederlandse vlag halfstok hangen op 4 mei en de moedige Oekraïense president Zelensky steunen en massaal welkom heten als die Nederland bezoekt.