Zo gemakkelijk is het niet om bewust te leven

17 okt. 2022 - 7:04

Ja, haha, mijn vrouw had laatst ook kikkererwten gekocht want gezond, duurzaam en zo. Alleen om die dingen eetbaar te krijgen moesten ze blijkbaar wel eerst geroosterd worden in de oven (met knoflook en dergelijke). Staat de oven aan met alleen wat zielige kikkererwten er in, lekker duurzaam ja ;-) Vervolgens smaakten ze nog naar niets, en zijn ze in de kliko beland. Soms is het beter gewoon een zak chips te kopen.