Zo doet deze trader dat dus, slapend rijk worden

Jonge mannen leren dankzij TikTok en YouTube hoe ze slapend rijk kunnen worden. Dat gebeurt door trading en dat is iets anders dan handel want het gaat er om op zo listig mogelijke wijze andere minder begaafden hun geld afhandig te maken. Bijvoorbeeld door ze cursussen en workshop aan te bieden. Of te handelen in crypto met mensen die er nog net iets minder van weten.