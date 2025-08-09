Zo denormaliseer je het racisme Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 330 keer bekeken • bewaren

Het is een feit. Het racisme van Wilders c.s. is gemeengoed geworden. Niet alleen in de politiek en de media. Maar ook op straat, in de kroeg of tijdens familiebijeenkomsten.

U heeft het mogelijk wel gehoord. De toespelingen, de opmerkingen die rechtstreeks zijn afgeleid van de racistische frames die Wilders c.s. continu verspreiden. 'Vluchtelingen krijgen alles gratis'. 'Die Turkse vrouw' kreeg geen boete en ik wel. 'Homo's kunnen niet meer hand in hand lopen door die allochtonen'. Voorbeelden genoeg die je tegenwoordig overal hoort.

In de meeste gevallen reageren we amper of helemaal niet. We willen geen discussie die tot ruzie leidt en verwijdering. Hierdoor accepteren en normaliseren wij wel de racistische frames. De persoon die zich van dit soort uitspraken bedient, voelt zich onbedreigd. Eerder bevestigd in zijn opvattingen. Want niemand spreekt zo'n persoon tegen.

Zo kruipt het racisme steeds dieper in de haarvaten van onze maatschappij. Zover zelfs dat fascisten zonder enige schroom door de straten marcheren. [zie Duitsland en recent Australië] En ook in Nederland laten zij zich zien tijdens de bijeenkomsten van Wilders. We halen onze schouders op en bagatelliseren dit met de opvatting: het is maar een mening.

Maar het is geen mening. Het is haat. In zijn puurste en ergste vorm. Het is dus aan ons om dit te bestrijden. Dit niet meer te accepteren. Nee, u hoeft geen ruzie te maken. Maar wees direct en to the point. Dat u niet gediend bent van racisme. Zoals ik gisteren in de hondenspeeltuin een man van repliek diende toen hij asielzoekers, "uitbuiters" noemde. Ik reageerde direct en zei duidelijk dat ik geen racisme tolereer. En maakte ook meteen duidelijk in mijn expressie, dat ik daar geen discussie over mogelijk is. Hij hield meteen zijn mond.

Dit soort racisme meteen tegenspreken heeft als effect dat dergelijke personen zich ongemakkelijk gaan voelen. Zich niet meer ongeremd voelen om dit soort uitspraken te doen. Ja, het is een vorm sociale controle. Maar juist het gebrek daaraan, dat alles maar een mening is, geeft racisten alle ruimte. Geef ze die ruimte niet. Stop de normalisering van racisme. Ook al leidt dat tot ongemakkelijke situaties.