Zo denkt Baudet echt: geheime opname onthult gescheld op 'die kutboeren' Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1950 keer bekeken

Senator Henk Otten heeft de hand weten te leggen op een audio-opname waarop Baudet tekeer gaat tegen de boerenstand. De mede-oprichter van de FvD, die door Baudet aan de kant gezet is na kritiek op de extreemrechtse koers van de partij, publiceert het onthullende fragment op Twitter. "Voor de boeren die nog denken dat Thierry Baudet, Gideon van Meijeren en Forum voor Democratie echt betrokken zijn bij onze boeren, luister alstublieft even naar deze opname van een mislukt interview met Boerderij.nl (een vakblad voor agrariërs, red) waar Baudet z'n ware aard toont: "Wat moet ik met in godsnaam zeggen over die kutboeren.""

Baudet is te horen terwijl hij in een rijdende auto een telefonisch interview geeft aan het vakblad. De verbinding valt weg omdat de auto een tunnel inrijdt. Terwijl het gesprek is verbroken zegt een hoorbaar gefrustreerde Baudet 'wat moet ik in godsnaam zeggen over die kutboeren.'

Het fragment is op Twitter binnen een dag al meer dan een kwart miljoen keer beluisterd. In commentaren wordt opgemerkt dat het gaat om een interview uit 2021 nadat Baudet was geweigerd als spreker op een manifestatie van boze boeren.