Zo denken zijn fans dat Wilders de absolute macht gaat veroveren

Natuurlijk bespreken Kee & Van Jole de persconferentie die Geert Wilders maandag hield. Volgens Kee was het doel klip en klaar: “De afgelopen weken vermindert in de publieke opinie de interesse voor migratie. Op deze manier tracht hij het terug in de belangstelling te krijgen. En dat is gelukt.”

Van Jole ziet het nog anders. “Het gaat over zaken die in de ministerraad besproken en besloten moeten worden. Zijn minister, Marjolein Faber, kan dat niet. Zij is niet in staat haar zaak onder de aandacht te brengen. Zelf kan hij daar niet bij zijn. En over Schoof heeft hij minder controle dan hij dacht. Dus nu agendeert hij dat zo.”

Daarna laat Van Jole een fragment horen waarin Telegraaf-opiniemaker Wierd Duk voorspelt dat de PVV buiten spel komt te staan als Wilders het kabinet valt. Hij voorziet daarna de komst van een regering onder leiding van bijvoorbeeld Femke Halsema. Dan zou het land volgens Duk een puinhoop worden en komt de bevolking in opstand. Van Jole: “Dit laat goed zien hoe er in die kringen gedacht wordt, welke angsten en dromen er leven. En het idee dat als het maar slecht genoeg gaat met het land ze uiteindelijk zullen winnen.”

Kee wijst er op dat zo’n scenario misschien belachelijk klinkt maar het in de VS precies zo is gegaan. “Daar kwam Biden na Trump en dat bracht Trump opnieuw aan de macht.”

Daarna gaat het nog even over de SGP die geen vrouwen wil toelaten. Van Jole: “Daar is weinig commotie over. Terwijl, stel je voor dat Denk zoiets besluiten, dan zou er de komende 20 jaar over gedebatteerd worden.”

De werkelijkheid is dat dergelijke standpunten in Nederland veel meer leven dan gedacht wordt, stelt Van Jole en merkt op dat een vrouwelijke lijsttrekker in Nederland bij de kiezers altijd minder populair is dan een man. “Kaag was de uitzondering en je ziet wat haar overkomen is.”