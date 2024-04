'Traditioneel gezien verwachten we dat de vrouw het grootste deel van de zorg voor de pasgeborene op zich neemt', zegt Lisa Loeb bij De Nieuws BV na haar zwangerschapsverlof. 'In ons geval was mama de kluns. Ik voelde me vaak onzeker over de verzorging en had de neiging om mijn man alles te laten doen.'